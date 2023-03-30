https://uz.sputniknews.ru/20230330/popravki-v-konstitutsiyu-mogut-vstupit-v-silu-srazu-posle-referenduma-33356127.html
Поправки в Конституцию могут вступить в силу сразу после референдума
Поправки в Конституцию могут вступить в силу сразу после референдума
Об этом на брифинге рассказал советник посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов.
2023-03-30T12:44+0500
2023-03-30T12:44+0500
2023-03-30T13:03+0500
политика
узбекистан
конституция
референдум
конституционная реформа в узбекистане
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Изменения и дополнения в Конституцию Узбекистана, в случае их принятия на референдуме, вступят в силу сразу же. Такое пояснение в ходе брифинга в посольстве Узбекистана в России дал советник посольства Закир Заитов.Как отметил Заитов, поправки, выносимые на референдум, предусматривают масштабные изменения, в частности, вводят в основной закон страны 27 новых статей.В посольстве также рассказали журналистам о ходе подготовки к предстоящему голосованию. В день референдума будут открыты избирательные участки на территории посольства в Москве, а также консульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. С 19 по 26 апреля пройдет досрочное голосование в 49 регионах России.Журналистам рассказали, как правильно пройти аккредитацию для освещения хода голосования.Заитов также подчеркнул, что обновление Конституции — важнейшая стратегическая задача в процессе решения которой учтены мнение народа и международный опыт в области конституционного права.Ранее на круглом столе, посвященном поправкам в Конституцию, Заитов отметил, что основная цель конституционной реформы — обеспечить развитие и процветание страны.Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана.Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.Читайте также: Узбекистан готов отказаться от слова "инвалид"
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узбекистан конституционная реформа брифинг посольство узбекистана в россии москва закир заитов советник посольства референдум вступит в силу изменения дополнения поправки
узбекистан конституционная реформа брифинг посольство узбекистана в россии москва закир заитов советник посольства референдум вступит в силу изменения дополнения поправки
Поправки в Конституцию могут вступить в силу сразу после референдума
12:44 30.03.2023 (обновлено: 13:03 30.03.2023)
Об этом на брифинге рассказал советник посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов.
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Изменения и дополнения в Конституцию Узбекистана, в случае их принятия на референдуме, вступят в силу сразу же. Такое пояснение в ходе брифинга в посольстве Узбекистана в России дал советник посольства Закир Заитов.
"Конституция будет единственным законом, который вступит в силу без подписи президента, после объявления итогов референдума", — сказал он.
Как отметил Заитов, поправки, выносимые на референдум, предусматривают масштабные изменения, в частности, вводят в основной закон страны 27 новых статей.
В посольстве также рассказали журналистам о ходе подготовки к предстоящему голосованию. В день референдума будут открыты избирательные участки на территории посольства в Москве, а также консульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. С 19 по 26 апреля пройдет досрочное голосование в 49 регионах России.
Журналистам рассказали, как правильно пройти аккредитацию для освещения хода голосования.
Заитов также подчеркнул, что обновление Конституции — важнейшая стратегическая задача в процессе решения которой учтены мнение народа и международный опыт в области конституционного права.
Ранее на круглом столе, посвященном поправкам в Конституцию, Заитов отметил, что основная цель конституционной реформы — обеспечить развитие и процветание страны.
"За этот период мы переросли убеждение о незыблемости основного закона. Появилось понимание, что Конституция должна способствовать развитию и давать основания для дальнейшего процветания. Продолжающиеся в настоящий момент масштабные ускоренные демократические реформы показали неотвратимость преобразований, направленных на лучшее будущее", — отметил он.
Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана.
Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.