https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirzieev-opredelil-mery-po-razvitiyu-turizma-33340378.html
Самолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма
Самолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма
Президент Узбекистана поручил закупить новые самолеты и увеличить авиарейсы
2023-03-30T09:56+0500
2023-03-30T09:56+0500
2023-03-30T10:01+0500
туризм
узбекистан
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
туризм
авиасообщение
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33340621_68:0:1120:592_1920x0_80_0_0_71d2a2d13747c98d740b41355fa972b6.png
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Нехватка внутренних рейсов в Нукус и Ургенч составляет 20, в Самарканд — 15, в Бухару и Термез — 11 рейсов в неделю. Такие цифры озвучил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного повышению туристического потенциала республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В связи с этим он поручил закупить до конца 2023 года 20 современных самолетов и увеличить авиаперевозки.Общее количество внутренних рейсов возрастет вдвое — до 100 в неделю. Кроме того, субсидируют часть стоимости авиабилетов на некоторые маршруты.Напомним, что за последние годы в республике создали 5 новых частных авиакомпаний, национальный авиапарк увеличили до 44 самолетов. Также в 2022 году число еженедельных рейсов возросло с 46 до 78, а количество пассажиров — с 6,5 тыс. до 10 тыс. человек.Читайте также: Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33340621_199:0:988:592_1920x0_80_0_0_38a054170dcbc37dfcc4aedf8680d475.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание авиасообщение туризм самолет
узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание авиасообщение туризм самолет
Самолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма
09:56 30.03.2023 (обновлено: 10:01 30.03.2023)
Президент поручил закупить современные самолеты, увеличить авиарейсы, а стоимость авиабилетов частично компенсировать.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik
. Нехватка внутренних рейсов в Нукус и Ургенч составляет 20, в Самарканд — 15, в Бухару и Термез — 11 рейсов в неделю. Такие цифры озвучил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного повышению туристического потенциала республики, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
В связи с этим он поручил закупить до конца 2023 года 20 современных самолетов и увеличить авиаперевозки.
Общее количество внутренних рейсов возрастет вдвое — до 100 в неделю. Кроме того, субсидируют часть стоимости авиабилетов на некоторые маршруты.
Напомним, что за последние годы в республике создали 5 новых частных авиакомпаний, национальный авиапарк увеличили до 44 самолетов. Также в 2022 году число еженедельных рейсов возросло с 46 до 78, а количество пассажиров — с 6,5 тыс. до 10 тыс. человек.