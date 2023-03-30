https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirzieev-opredelil-mery-po-razvitiyu-turizma-33340378.html

Самолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма

Самолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма

Президент Узбекистана поручил закупить новые самолеты и увеличить авиарейсы

2023-03-30T09:56+0500

2023-03-30T09:56+0500

2023-03-30T10:01+0500

туризм

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

туризм

авиасообщение

самолет

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Нехватка внутренних рейсов в Нукус и Ургенч составляет 20, в Самарканд — 15, в Бухару и Термез — 11 рейсов в неделю. Такие цифры озвучил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного повышению туристического потенциала республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В связи с этим он поручил закупить до конца 2023 года 20 современных самолетов и увеличить авиаперевозки.Общее количество внутренних рейсов возрастет вдвое — до 100 в неделю. Кроме того, субсидируют часть стоимости авиабилетов на некоторые маршруты.Напомним, что за последние годы в республике создали 5 новых частных авиакомпаний, национальный авиапарк увеличили до 44 самолетов. Также в 2022 году число еженедельных рейсов возросло с 46 до 78, а количество пассажиров — с 6,5 тыс. до 10 тыс. человек.Читайте также: Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч

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