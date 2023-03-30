https://uz.sputniknews.ru/20230330/v-metro-tashkenta-razmestili-socialnuyu-reklamu-protiv-nasiliya-otnoshenii-zhenschin-33354263.html
Просьба о помощи сквозь узоры иката: социальная реклама в метро Ташкента
Просьба о помощи сквозь узоры иката: социальная реклама в метро Ташкента
Реклама в метро Ташкента поможет в борьбе с насилием в отношении женщин
2023-03-30T12:53+0500
2023-03-30T12:53+0500
2023-03-30T12:53+0500
общество
узбекистан
социальная реклама
женщины
насилие
помощь
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Фонд масс-медиа совместно с министерством транспорта разместили на станциях и в поездах ташкентского метрополитена социальную рекламу, сообщила пресс-служба фонда.На баннерах и постерах изобразили радиоволны в виде орнаментов узбекского иката. Это голоса женщин, ставших жертвами насилия с призывами о помощи.Реклама содержит QR-коды, по которым можно узнать подробности о том, как получить помощь.Nolalar.com — проект Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Его реализуют для привлечения внимания общественности к проблеме насилия в отношении женщин и его предотвращения.Читайте также: В Ташкенте протестировали новые станции метро — фото
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узбекистан ташкент метро реклама женщины насилие помощь
узбекистан ташкент метро реклама женщины насилие помощь
Просьба о помощи сквозь узоры иката: социальная реклама в метро Ташкента
Баннеры и постеры в подземке привлекают внимание к проблеме насилия в отношении женщин. По QR-кодам можно узнать, как получить помощь.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik
. Фонд масс-медиа совместно с министерством транспорта разместили на станциях и в поездах ташкентского метрополитена социальную рекламу, сообщила
пресс-служба фонда.
На баннерах и постерах изобразили радиоволны в виде орнаментов узбекского иката. Это голоса женщин, ставших жертвами насилия с призывами о помощи.
Реклама содержит QR-коды, по которым можно узнать подробности о том, как получить помощь.
“Важно помнить, что ни один закон не заработает в полную силу, пока не изменится сознание людей и не появится ясное понимание того, что насилие — это преступление, а не часть культуры. Насилие ничем не может быть оправдано. Насилие — не часть нашей культуры!”, — подчеркнули в фонде.
Nolalar.com — проект
Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Его реализуют для привлечения внимания общественности к проблеме насилия в отношении женщин и его предотвращения.