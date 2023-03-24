Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-tashkente-protestirovali-novye-stantsii-metro--foto--33198470.html
В Ташкенте протестировали новые станции метро – фото
В Ташкенте протестировали новые станции метро – фото
Станции войдут в состав дороги по направлению Куйлюк - Сергели.
2023-03-24T18:30+0500
2023-03-24T18:30+0500
общество
ташкент
метро
тестирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/18/33197355_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_9222527dcf65eace9d986061721c5e55.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня в Ташкенте на новых станциях метро протестировали работу поездов, передает Министерство транспорта.Недавно завершился второй этап строительства надземной кольцевой линии "Куйлюк–Строители", включающей пять станций по 8,5 км и две – по 3,8 км. Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.При этом на отрезке от "Строители" до "Кипчака" активно продолжают вести строительные работы.Читайте также:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/18/33197355_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5a8f57480baf4538ba5271c04f367a7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото в ташкенте протестировали новые станции метро ташкента новые станции когда запустят когда откроют когда можно будет пользоваться столичное метро в узбекистане новости новость
фото в ташкенте протестировали новые станции метро ташкента новые станции когда запустят когда откроют когда можно будет пользоваться столичное метро в узбекистане новости новость

В Ташкенте протестировали новые станции метро – фото

18:30 24.03.2023
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
Новые станции войдут в состав городской кольцевой дороги в направлении Куйлюк - Сергели.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня в Ташкенте на новых станциях метро протестировали работу поездов, передает Министерство транспорта.
Недавно завершился второй этап строительства надземной кольцевой линии "Куйлюк–Строители", включающей пять станций по 8,5 км и две – по 3,8 км. Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.
При этом на отрезке от "Строители" до "Кипчака" активно продолжают вести строительные работы.
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
© Министерство транспорта республики Узбекистан
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
© Министерство транспорта республики Узбекистан
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
© Министерство транспорта республики Узбекистан
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
© Министерство транспорта республики Узбекистан
© Министерство транспорта республики УзбекистанВ Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Читайте также:
Метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров
До больницы в Зангиате запустят автобус
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0