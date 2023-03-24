В Ташкенте протестировали новые станции метро – фото
Новые станции войдут в состав городской кольцевой дороги в направлении Куйлюк - Сергели.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня в Ташкенте на новых станциях метро протестировали работу поездов, передает Министерство транспорта.
Недавно завершился второй этап строительства надземной кольцевой линии "Куйлюк–Строители", включающей пять станций по 8,5 км и две – по 3,8 км. Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.
При этом на отрезке от "Строители" до "Кипчака" активно продолжают вести строительные работы.
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
В Ташкенте протестировали новые станции метро.
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