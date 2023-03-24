https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-tashkente-protestirovali-novye-stantsii-metro--foto--33198470.html

В Ташкенте протестировали новые станции метро – фото

В Ташкенте протестировали новые станции метро – фото

Станции войдут в состав дороги по направлению Куйлюк - Сергели.

2023-03-24T18:30+0500

2023-03-24T18:30+0500

2023-03-24T18:30+0500

общество

ташкент

метро

тестирование

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня в Ташкенте на новых станциях метро протестировали работу поездов, передает Министерство транспорта.Недавно завершился второй этап строительства надземной кольцевой линии "Куйлюк–Строители", включающей пять станций по 8,5 км и две – по 3,8 км. Планируется, что новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 40 тыс. пассажиров.При этом на отрезке от "Строители" до "Кипчака" активно продолжают вести строительные работы.Читайте также:

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