https://uz.sputniknews.ru/20230330/v-termezskom-rayone-poyavitsya-etnogorodok-33373927.html
В Термезском районе появится этногородок
В Термезском районе появится этногородок
Власти района планируют развивать экотуризм. У водоемов также разобьют туристические базы по типу "сафари-парков".
2023-03-30T17:48+0500
2023-03-30T17:48+0500
2023-03-30T17:48+0500
туризм
узбекистан
туризм
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Термезском районе Сурхандарьинской области впервые появится этногородок. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Для увеличения потока иностранных и внутренних туристов в регион, власти области планируют запустить новые проекты в Термезском, Байсунском и Жаркурганском районах.Здесь будут развивать экологический туризм. На берегах водоемов разобьют зоны отдыха по типу "сафари-парков". Для этого хокимият привлекает местных инвесторов.Руководство региона также планирует организовать регулярные авиарейсы по маршрутам Вади-Термез, Нукус-Термез. При этом 25% стоимости авиабилетов будут субсидировать.Активно развивают этнотуризм в Байсунском районе. Здесь проводится международный фольклорный фестиваль "Байсунская весна". Площадку для проведения фестиваля в следующем году уже выбрали, начали ремонтно-строительные работы.Международный фестиваль "Байсунская весна", проводимый в Байсунском районе Сурхандарьинской области, был основан в 2002 году. С 2022 года он будет проходить каждые 2 года под эгидой ЮНЕСКО.Читайте также: Чем Узбекистан намерен заинтересовать туристов — подробности
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узбекистан туризм байсунский термезский район сурхандарьинская область этногородок сафари-парк байсунская весна
узбекистан туризм байсунский термезский район сурхандарьинская область этногородок сафари-парк байсунская весна
В Термезском районе появится этногородок
Власти района планируют развивать экотуризм. У водоемов также разобьют туристические базы по типу "сафари-парков".
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
В Термезском районе Сурхандарьинской области впервые появится этногородок. Об этом сообщает
пресс-служба областной администрации.
Для увеличения потока иностранных и внутренних туристов в регион, власти области планируют запустить новые проекты в Термезском, Байсунском и Жаркурганском районах.
Здесь будут развивать экологический туризм. На берегах водоемов разобьют зоны отдыха по типу "сафари-парков". Для этого хокимият привлекает местных инвесторов.
Руководство региона также планирует организовать регулярные авиарейсы по маршрутам Вади-Термез, Нукус-Термез. При этом 25% стоимости авиабилетов будут субсидировать.
Активно развивают этнотуризм в Байсунском районе. Здесь проводится международный фольклорный фестиваль "Байсунская весна". Площадку для проведения фестиваля в следующем году уже выбрали, начали ремонтно-строительные работы.
Международный фестиваль "Байсунская весна", проводимый в Байсунском районе Сурхандарьинской области, был основан в 2002 году. С 2022 года он будет проходить каждые 2 года под эгидой ЮНЕСКО.