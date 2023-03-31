Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности
09:03 31.03.2023 (обновлено: 09:51 31.03.2023)
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiОбрезанный образ бизнесмена, читающего документы
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
С апреля вырастут размеры пенсий и пособий, изменится система тарифов общественного транспорта, метро станет бесплатным для пенсионеров, опытных педагогов освободят от аттестации. Подробности — в нашем традиционном обзоре.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. С 1 апреля в силу вступает целый ряд законодательных актов. О новшествах в законодательстве — наш традиционный обзор.
Размеры пенсий и пособий вырастут
На 7% вырастут размеры пенсий и пособий, при этом базовая величина исчисления пенсии составит 347 000 сумов, минимальный размер пенсии по возрасту – 677 000 сумов, минимальный размер пенсий по инвалидности – 747 000 сумов.
Кроме того, минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты составит 535 000 сумов, а пособие законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающемся в постороннем уходе, — 535 000 сумов.
Тарифы за проезд в общественном транспорте столицы — по новой системе
Начнут действовать удобные тарифы для пассажиров в зависимости от числа поездок и стимулирующие электронные платежи. При этом:
льготные и бесплатные тарифы будут зависеть от количества пересадок с одного направления на другое в течение часа;
появятся дневные, одно-, трех- и шестимесячные, годовые лимитированные и безлимитные тарифные планы на пользование рейсовым пассажирским транспортом независимо от его вида;
установлены тарифы для поощрения использования электронной платежной системы при оплате проезда на маршрутах.
Для пенсионеров проезд на метро станет бесплатным
Пенсионеры смогут пользоваться услугами Ташкентского метрополитена бесплатно в течение всего времени его работы.
Семьи погибших военнослужащих получат пособие
В частности размеры выплат составят:
единовременное пособие, выплачиваемое членам семьи погибшего военнослужащего, равно 150-кратной сумме должностного оклада по последней занимаемой должности и оклада по военному (специальному) званию погибшего;
страховая сумма, выплачиваемая в связи с гибелью военнослужащего в рамках государственного обязательного личного страхования, равна 200-кратному размеру базовой расчетной величины (60 млн сумов).
Фермерским хозяйствам вернут подоходный налог
Эксперимент по возврату НДФЛ, уплаченного с доходов в виде оплаты труда их работников проходит с 1 апреля 2023 года по 1 мая 2024 года. Он распространяется на фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании хлопка и (или) зерна.
Опытным педагогам больше не нужно проходить аттестацию
Обязательную аттестацию больше не будут проходить следующие педагоги:
работники со стажем педагогической деятельности 25 и более лет;
работники, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет.
Снизится налог на новые высотные здания
Субъекты предпринимательства по вновь построенным многоэтажным производственным зданиям будут уплачивать налог на имущество юрлиц с применением понижающего коэффициента к начисленной сумме налога на срок не более 3 лет в зависимости от этажности здания:
трехэтажного здания – 0,9;
четырехэтажного здания – 0,8;
пятиэтажного здания – 0,7;
шестиэтажного здания – 0,6;
семиэтажного и выше здания – 0,5.
Новые детсады можно организовать на нежилых этажах многоквартирных домов
Для расширения охвата детей дошкольным образованием разрешили открывать новые дошкольные образовательные организаций на нежилых этажах многоквартирных домов или путем приобретения индивидуально построенных домов с последующим их ремонтом и оснащением.
Снизится максимальная скорость движения транспорта
В Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах снижается максимальная скорость передвижения транспортных средств с 70 до 60 километров в час.
Граждане, установившие солнечные батареи, освобождаются от уплаты налога
Физические и юридические лица, установившие возобновляемые источники энергии общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от уплаты налога на имущество по данным установкам, земельного налога – по участкам, занятым данными установками, налога на прибыль – начисляемого на прибыль за электроэнергию, реализованную юридическими лицами для общей сети:
со дня введения их в эксплуатацию – на срок 3 года;
в случае их установки с возможностью накопления электрической энергии мощностью не менее 25% мощности устанавливаемых солнечных панелей – на срок до 10 лет.