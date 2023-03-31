https://uz.sputniknews.ru/20230331/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-aprelya---podrobnosti-33382305.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности

С апреля вырастут размеры пенсий и пособий, изменится система тарифов общественного транспорта, метро станет бесплатным для пенсионеров, опытных педагогов освободят от аттестации. Подробности – в нашем традиционном обзоре.

2023-03-31T09:03+0500

2023-03-31T09:03+0500

2023-03-31T09:51+0500

общество

узбекистан

законодательство

льготы

подоходный налог

тарифы

общественный транспорт

метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22523583_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24f963b1ccb2de4e075592fb893df036.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. С 1 апреля в силу вступает целый ряд законодательных актов. О новшествах в законодательстве — наш традиционный обзор.Размеры пенсий и пособий вырастутНа 7% вырастут размеры пенсий и пособий, при этом базовая величина исчисления пенсии составит 347 000 сумов, минимальный размер пенсии по возрасту – 677 000 сумов, минимальный размер пенсий по инвалидности – 747 000 сумов.Кроме того, минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты составит 535 000 сумов, а пособие законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающемся в постороннем уходе, — 535 000 сумов.Тарифы за проезд в общественном транспорте столицы — по новой системеНачнут действовать удобные тарифы для пассажиров в зависимости от числа поездок и стимулирующие электронные платежи. При этом:Для пенсионеров проезд на метро станет бесплатнымПенсионеры смогут пользоваться услугами Ташкентского метрополитена бесплатно в течение всего времени его работы.Семьи погибших военнослужащих получат пособиеВ частности размеры выплат составят:Фермерским хозяйствам вернут подоходный налогЭксперимент по возврату НДФЛ, уплаченного с доходов в виде оплаты труда их работников проходит с 1 апреля 2023 года по 1 мая 2024 года. Он распространяется на фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании хлопка и (или) зерна.Опытным педагогам больше не нужно проходить аттестациюОбязательную аттестацию больше не будут проходить следующие педагоги:Снизится налог на новые высотные зданияСубъекты предпринимательства по вновь построенным многоэтажным производственным зданиям будут уплачивать налог на имущество юрлиц с применением понижающего коэффициента к начисленной сумме налога на срок не более 3 лет в зависимости от этажности здания:Новые детсады можно организовать на нежилых этажах многоквартирных домовДля расширения охвата детей дошкольным образованием разрешили открывать новые дошкольные образовательные организаций на нежилых этажах многоквартирных домов или путем приобретения индивидуально построенных домов с последующим их ремонтом и оснащением.Снизится максимальная скорость движения транспортаВ Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах снижается максимальная скорость передвижения транспортных средств с 70 до 60 километров в час.Граждане, установившие солнечные батареи, освобождаются от уплаты налогаФизические и юридические лица, установившие возобновляемые источники энергии общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от уплаты налога на имущество по данным установкам, земельного налога – по участкам, занятым данными установками, налога на прибыль – начисляемого на прибыль за электроэнергию, реализованную юридическими лицами для общей сети:со дня введения их в эксплуатацию – на срок 3 года;в случае их установки с возможностью накопления электрической энергии мощностью не менее 25% мощности устанавливаемых солнечных панелей – на срок до 10 лет.Читайте также: Госимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробности

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан новости законодательства изменения обзор