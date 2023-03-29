https://uz.sputniknews.ru/20230329/gosimuschestvom-v-uzbekistane-budut-upravlyat-po-novomu--podrobnosti-33306463.html

Госимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробности

Госимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробности

Госпакеты и госдоли передают Агентству госактивов, директоров госпредприятий будут назначать на конкурсной основе, а данные о проектах ГЧП внесут в инфосистему "Государственная собственность"

2023-03-29T12:35+0500

2023-03-29T12:35+0500

2023-03-29T12:35+0500

экономика

узбекистан

постановление

имущество

предприятия

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Постановление президента определяет меры по эффективной организации деятельности Агентства госактивов.В частности, с 1 мая 2023 года в Узбекистане внедряют новый порядок ведения учета государственной собственности, обеспечения его полноты и достоверности.Все недвижимое имущество и пакеты акций (доли) государства, которые являются республиканским имуществом, передают Агентству по управлению государственными активами. Исключение — доли, принадлежащие Агентству стратегических реформ и Фонду реконструкции и развития.Сведения о проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) на базе объектов государственной недвижимости и пустующих земельных участков вносят в инфосистему "Государственная собственность" в 10-дневный срок после заключения соответствующего соглашения.Кроме того, руководителя предприятия с государственным участием и его заместителей с 1 июля 2023 года будут назначать (избирать) на конкурсной основе.Согласно документу, не допускается размещение по нулевой ставке либо напрямую коммерческих организаций в административных зданиях госорганов. Пустующие площади должны выставлять на электронные онлайн-аукционные торги для передачи в аренду.Также внедряют новую систему информирования общественности о государственных активах. Она предусматривает публикацию сведений об объектах госсобственности на сайте Агентства госактивов в режиме реального времени.Читайте также:

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