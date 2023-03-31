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Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230331/ctrany-eaes-sposobny-zamenit-ryad-importnyx-tovarov-sobstvennoy-produktsiey-33408054.html
Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией
Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией
Эксперты составили список товаров, которые могут быть заменены.
2023-03-31T16:58+0500
2023-03-31T18:27+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
экономика
импортозамещение
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik, Вадим Павлов. Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) при Министерстве экономического развития РФ в рамках собственного исследования определила перечень продукции, целесообразной для импортозамещения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Подробнее о том, какие товары, ранее в больших объемах закупавшиеся за рубежом, страны ЕАЭС способны заменить продукцией собственного производства — в материале Sputnik.Евразийское сравнительное преимуществоОдной из ключевых задач ЕАЭС, отраженной в том числе и в национальных планах стран — участниц объединения, является повышение промышленного потенциала Союза. Не на последних ролях в реализации данного плана стоит импортозамещение.Так, в Армении и Кыргызстане принимаются меры по поддержке и развитию производства текстиля, одежды и промышленных товаров, а также запуска новых промышленных производств. В Беларуси, Казахстане и России сформированы обширные перечни отраслей и товаров, планируемых к импортозамещению, а в рамках этих планов вводятся различные меры поддержки.На основании принятых в странах ЕАЭС стратегических и программных документов, аналитики ВАВТ определили перечень продукции, целесообразной для импортозамещения в Союзе.Эксперты отобрали 462 товарных позиции (на уровне 6 знаков ТН ВЭД), стоимостной объем импорта которых в ЕАЭС по итогам 2021-го года составлял не менее $100 млн, а их доля на евразийском рынке превышала 50%.В 2021-м году в ЕАЭС было импортировано данных товаров на общую сумму $189 млрд. Большая их часть относится к машиностроению, электрооборудованию, транспортным средствам и фармацевтическим товарам.Из 462 товаров, согласно данным ВАВТ, по 59 позициям страны ЕАЭС обладают сравнительным преимуществом. То есть, они уже производят данную продукцию, которая конкурентоспособна на мировом рынке.По таким товарам возможно, в первую очередь, развитие кооперации для насыщения союзного рынка, а также минимизация импорта извне.Читайте также:Агония западных финансов подкралась незаметноКожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны
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Вадим Павлов
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cтраны еаэс заменят ряд импортных товаров собственной продукцией запад импорт экспорт экономика антироссийские санкции центральная азия санкции
cтраны еаэс заменят ряд импортных товаров собственной продукцией запад импорт экспорт экономика антироссийские санкции центральная азия санкции

Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией

16:58 31.03.2023 (обновлено: 18:27 31.03.2023)
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Вадим Павлов
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Эксперты составили список западных (и не только) товаров, которые в ближайшее время могут быть заменены собственным производством в ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik, Вадим Павлов. Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) при Министерстве экономического развития РФ в рамках собственного исследования определила перечень продукции, целесообразной для импортозамещения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Подробнее о том, какие товары, ранее в больших объемах закупавшиеся за рубежом, страны ЕАЭС способны заменить продукцией собственного производства — в материале Sputnik.
Евразийское сравнительное преимущество
Одной из ключевых задач ЕАЭС, отраженной в том числе и в национальных планах стран — участниц объединения, является повышение промышленного потенциала Союза. Не на последних ролях в реализации данного плана стоит импортозамещение.
Так, в Армении и Кыргызстане принимаются меры по поддержке и развитию производства текстиля, одежды и промышленных товаров, а также запуска новых промышленных производств. В Беларуси, Казахстане и России сформированы обширные перечни отраслей и товаров, планируемых к импортозамещению, а в рамках этих планов вводятся различные меры поддержки.
На основании принятых в странах ЕАЭС стратегических и программных документов, аналитики ВАВТ определили перечень продукции, целесообразной для импортозамещения в Союзе.
Эксперты отобрали 462 товарных позиции (на уровне 6 знаков ТН ВЭД), стоимостной объем импорта которых в ЕАЭС по итогам 2021-го года составлял не менее $100 млн, а их доля на евразийском рынке превышала 50%.
В 2021-м году в ЕАЭС было импортировано данных товаров на общую сумму $189 млрд. Большая их часть относится к машиностроению, электрооборудованию, транспортным средствам и фармацевтическим товарам.
Из 462 товаров, согласно данным ВАВТ, по 59 позициям страны ЕАЭС обладают сравнительным преимуществом. То есть, они уже производят данную продукцию, которая конкурентоспособна на мировом рынке.
По таким товарам возможно, в первую очередь, развитие кооперации для насыщения союзного рынка, а также минимизация импорта извне.
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