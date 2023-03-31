https://uz.sputniknews.ru/20230331/ctrany-eaes-sposobny-zamenit-ryad-importnyx-tovarov-sobstvennoy-produktsiey-33408054.html

Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией

Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией

Эксперты составили список товаров, которые могут быть заменены.

2023-03-31T16:58+0500

2023-03-31T16:58+0500

2023-03-31T18:27+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

экономика

импортозамещение

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik, Вадим Павлов. Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) при Министерстве экономического развития РФ в рамках собственного исследования определила перечень продукции, целесообразной для импортозамещения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Подробнее о том, какие товары, ранее в больших объемах закупавшиеся за рубежом, страны ЕАЭС способны заменить продукцией собственного производства — в материале Sputnik.Евразийское сравнительное преимуществоОдной из ключевых задач ЕАЭС, отраженной в том числе и в национальных планах стран — участниц объединения, является повышение промышленного потенциала Союза. Не на последних ролях в реализации данного плана стоит импортозамещение.Так, в Армении и Кыргызстане принимаются меры по поддержке и развитию производства текстиля, одежды и промышленных товаров, а также запуска новых промышленных производств. В Беларуси, Казахстане и России сформированы обширные перечни отраслей и товаров, планируемых к импортозамещению, а в рамках этих планов вводятся различные меры поддержки.На основании принятых в странах ЕАЭС стратегических и программных документов, аналитики ВАВТ определили перечень продукции, целесообразной для импортозамещения в Союзе.Эксперты отобрали 462 товарных позиции (на уровне 6 знаков ТН ВЭД), стоимостной объем импорта которых в ЕАЭС по итогам 2021-го года составлял не менее $100 млн, а их доля на евразийском рынке превышала 50%.В 2021-м году в ЕАЭС было импортировано данных товаров на общую сумму $189 млрд. Большая их часть относится к машиностроению, электрооборудованию, транспортным средствам и фармацевтическим товарам.Из 462 товаров, согласно данным ВАВТ, по 59 позициям страны ЕАЭС обладают сравнительным преимуществом. То есть, они уже производят данную продукцию, которая конкурентоспособна на мировом рынке.По таким товарам возможно, в первую очередь, развитие кооперации для насыщения союзного рынка, а также минимизация импорта извне.Читайте также:Агония западных финансов подкралась незаметноКожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

cтраны еаэс заменят ряд импортных товаров собственной продукцией запад импорт экспорт экономика антироссийские санкции центральная азия санкции