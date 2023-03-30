https://uz.sputniknews.ru/20230330/kozhu-iz-uzbekistana-budut-ispolzovat-pri-proizvodstve-avtomobiley-yuzhnoy-koree-33371521.html
Кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны
Кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны
Южнокорейская компания предложила открыть в Узбекистане предприятие по производству кожи
2023-03-30T17:40+0500
2023-03-30T17:40+0500
2023-03-30T18:06+0500
экономика
южная корея
узбекистан
узчармсаноат
сотрудничество
экспорт
кожа
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Открытие совместного предприятия в Ташкентской области и экспортные поставки продукции крупным компаниям в сфере автомобилестроения обсудили в ходе переговоров делегации “Узчармсаноат” с представителями компании JM, сообщает пресс-служба ассоциации.Готовую кожу планируют использовать для отделки салонов авто.В свою очередь “Узчармсаноат” предложила реализовать проекты по производству кожи и обуви в малых промышленных зонах в 16 регионах Узбекистана.Встреча прошла в рамках международной выставки International Fur and Leather Expo-2023 в Сеуле.JM — крупнейшая компания по производству кожи в Южной Корее, с годовым доходом $250 млн. Ее продукцию в основном используют Hyundai, Kia и Toyota.Делегация компании планирует приехать Ташкент в апреле 2023 года для дальнейших переговоров.Читайте также: Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в СеулеУ России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
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узбекистан южная корея сотрудничество экспорт кожа узчармсаноат
узбекистан южная корея сотрудничество экспорт кожа узчармсаноат
Кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны
17:40 30.03.2023 (обновлено: 18:06 30.03.2023)
Крупнейшая южнокорейская компания по производству кожи предложила открыть в Узбекистане СП и экспортировать продукцию.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik
. Открытие совместного предприятия в Ташкентской области и экспортные поставки продукции крупным компаниям в сфере автомобилестроения обсудили в ходе переговоров делегации “Узчармсаноат” с представителями компании JM, сообщает
пресс-служба ассоциации.
Готовую кожу планируют использовать для отделки салонов авто.
В свою очередь “Узчармсаноат” предложила реализовать проекты по производству кожи и обуви в малых промышленных зонах в 16 регионах Узбекистана.
Встреча прошла в рамках международной выставки International Fur and Leather Expo-2023 в Сеуле.
JM — крупнейшая компания по производству кожи в Южной Корее, с годовым доходом $250 млн. Ее продукцию в основном используют Hyundai, Kia и Toyota.
Делегация компании планирует приехать Ташкент в апреле 2023 года для дальнейших переговоров.