https://uz.sputniknews.ru/20230330/kozhu-iz-uzbekistana-budut-ispolzovat-pri-proizvodstve-avtomobiley-yuzhnoy-koree-33371521.html

Кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны

Кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны

Южнокорейская компания предложила открыть в Узбекистане предприятие по производству кожи

2023-03-30T17:40+0500

2023-03-30T17:40+0500

2023-03-30T18:06+0500

экономика

южная корея

узбекистан

узчармсаноат

сотрудничество

экспорт

кожа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33371830_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4bc5c89b210a45682469ad0a707c3bc.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Открытие совместного предприятия в Ташкентской области и экспортные поставки продукции крупным компаниям в сфере автомобилестроения обсудили в ходе переговоров делегации “Узчармсаноат” с представителями компании JM, сообщает пресс-служба ассоциации.Готовую кожу планируют использовать для отделки салонов авто.В свою очередь “Узчармсаноат” предложила реализовать проекты по производству кожи и обуви в малых промышленных зонах в 16 регионах Узбекистана.Встреча прошла в рамках международной выставки International Fur and Leather Expo-2023 в Сеуле.JM — крупнейшая компания по производству кожи в Южной Корее, с годовым доходом $250 млн. Ее продукцию в основном используют Hyundai, Kia и Toyota.Делегация компании планирует приехать Ташкент в апреле 2023 года для дальнейших переговоров.Читайте также: Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в СеулеУ России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство

южная корея

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан южная корея сотрудничество экспорт кожа узчармсаноат