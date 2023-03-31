https://uz.sputniknews.ru/20230331/ekoniva-nachala-eksport-molochnyx-produktov-v-uzbekistan--33405061.html
"ЭкоНива" начала экспорт молочных продуктов в Узбекистан
"ЭкоНива" начала экспорт молочных продуктов в Узбекистан
Компания поставляет молочные продукты и семена полевых культур.
2023-03-31T15:10+0500
2023-03-31T15:10+0500
2023-03-31T15:42+0500
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ташкент
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молоко
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Российский холдинг по производству молочных продуктов "ЭкоНива" начал экспорт в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.В республику поставляют классическое ультрапастеризованное молоко жирностью 1,5 и 3,2%, а также молоко линейки "ЭкоНива Professional Line" жирностью от 1,5 до 3,2%.Кроме того, компания экспортирует в страну семена озимой пшеницы, сои собственной селекции и других полевых культур.При этом холдинг планирует расширить географию экспорта и ассортимент, добавив в него ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5% и линейку масла.Молочную продукцию поставляют в республику на рефрижераторных фурах, которые держат необходимую температуру.Напомним, "ЭкоНива" — это российская аграрная группа, занимающаяся производством молочных продуктов, семян и мяса.Читайте также:"Победа" прилетит в Узбекистан уже в апреле"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане
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"ЭкоНива" начала экспорт молочных продуктов в Узбекистан
15:10 31.03.2023 (обновлено: 15:42 31.03.2023)
В республику поставляют молочные продукты, а также разные семена полевых культур.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Российский холдинг по производству молочных продуктов "ЭкоНива" начал экспорт в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу холдинга.
"Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о начале поставок молочной продукции под собственным одноименным брендом в Узбекистан. На местном рынке группа сотрудничает с компанией Balton Trading (Asia), крупным национальным дистрибьютором потребительских товаров с 25-летним опытом работы", — написано в сообщении пресс-службы.
В республику поставляют классическое ультрапастеризованное молоко жирностью 1,5 и 3,2%, а также молоко линейки "ЭкоНива Professional Line" жирностью от 1,5 до 3,2%.
Кроме того, компания экспортирует в страну семена озимой пшеницы, сои собственной селекции и других полевых культур.
При этом холдинг планирует расширить географию экспорта и ассортимент, добавив в него ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5% и линейку масла.
Молочную продукцию поставляют в республику на рефрижераторных фурах, которые держат необходимую температуру.
Напомним, "ЭкоНива" — это российская аграрная группа, занимающаяся производством молочных продуктов, семян и мяса.