https://uz.sputniknews.ru/20230331/ekoniva-nachala-eksport-molochnyx-produktov-v-uzbekistan--33405061.html

"ЭкоНива" начала экспорт молочных продуктов в Узбекистан

"ЭкоНива" начала экспорт молочных продуктов в Узбекистан

Компания поставляет молочные продукты и семена полевых культур.

2023-03-31T15:10+0500

2023-03-31T15:10+0500

2023-03-31T15:42+0500

общество

узбекистан

ташкент

продукты

молоко

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Российский холдинг по производству молочных продуктов "ЭкоНива" начал экспорт в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.В республику поставляют классическое ультрапастеризованное молоко жирностью 1,5 и 3,2%, а также молоко линейки "ЭкоНива Professional Line" жирностью от 1,5 до 3,2%.Кроме того, компания экспортирует в страну семена озимой пшеницы, сои собственной селекции и других полевых культур.При этом холдинг планирует расширить географию экспорта и ассортимент, добавив в него ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5% и линейку масла.Молочную продукцию поставляют в республику на рефрижераторных фурах, которые держат необходимую температуру.Напомним, "ЭкоНива" — это российская аграрная группа, занимающаяся производством молочных продуктов, семян и мяса.Читайте также:"Победа" прилетит в Узбекистан уже в апреле"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане

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