https://uz.sputniknews.ru/20230305/magnit-uvelichit-chislo-magazinov-v-uzbekistane--32661622.html

"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане

"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане

Сеть магазинов намерена расширить своё присутствие в республике

2023-03-05T16:41+0500

2023-03-05T16:41+0500

2023-03-05T16:41+0500

общество

узбекистан

россия

компания

косметика

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Ритейлер "Магнит" планирует в этом году открыть несколько десятков новых магазинов MCosmetic на территории Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство – магазин косметики и бытовой химии "Магнит Cosmetics" открылся в столице республики в апреле прошлого года.Читайте также:"Магнит" планирует расширять бизнес в УзбекистанеВ Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео

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