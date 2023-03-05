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"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане
"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане
Сеть магазинов намерена расширить своё присутствие в республике
2023-03-05T16:41+0500
2023-03-05T16:41+0500
2023-03-05T16:41+0500
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косметика
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Ритейлер "Магнит" планирует в этом году открыть несколько десятков новых магазинов MCosmetic на территории Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство – магазин косметики и бытовой химии "Магнит Cosmetics" открылся в столице республики в апреле прошлого года.Читайте также:"Магнит" планирует расширять бизнес в УзбекистанеВ Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео
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"Магнит" увеличит число магазинов в Узбекистане
Российская сеть магазинов намерена расширить своё присутствие в республике уже в этом году.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Ритейлер "Магнит" планирует в этом году открыть несколько десятков новых магазинов MCosmetic на территории Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы продолжим развивать MCosmetic в Узбекистане. Мы видим большой потенциал в развитии этого формата в республике и откроем там несколько десятков новых магазинов в этом году", - рассказал представитель компании.
Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство – магазин косметики и бытовой химии "Магнит Cosmetics" открылся в столице республики в апреле прошлого года.