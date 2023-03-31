https://uz.sputniknews.ru/20230331/gde-segodnya-tashkente-ne-budet-goryachey-vody-adresa-33377714.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

В столице в ряде районов до 5 апреля проводят однодневные отключения горячей воды

2023-03-31T08:00+0500

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общество

узбекистан

горячая вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в Ташкенте проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Так, сегодня воды не будет:ТЭЦ (М-5,8) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Навои, Бабура, Глинки, Афросиаб, Кумарык, Яхъё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садика Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Эльбек, Кичик халка йули, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Ойбек, Кичик Бешагач, Абдулла Каххара, Гейдара Алиева, Олтин водий, Фидокор, Авлиёата, Моштабиб, Мирабад, массивы Ц-7, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут

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