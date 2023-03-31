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Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
В столице в ряде районов до 5 апреля проводят однодневные отключения горячей воды
2023-03-31T08:00+0500
2023-03-31T09:42+0500
общество
узбекистан
горячая вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в Ташкенте проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Так, сегодня воды не будет:ТЭЦ (М-5,8) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Навои, Бабура, Глинки, Афросиаб, Кумарык, Яхъё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садика Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Эльбек, Кичик халка йули, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Ойбек, Кичик Бешагач, Абдулла Каххара, Гейдара Алиева, Олтин водий, Фидокор, Авлиёата, Моштабиб, Мирабад, массивы Ц-7, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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узбекистан ташкент горячая вода отключение компания veolia energy tashkent проспект амира темура мустакиллик
узбекистан ташкент горячая вода отключение компания veolia energy tashkent проспект амира темура мустакиллик

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

08:00 31.03.2023 (обновлено: 09:42 31.03.2023)
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Кран в ванной комнате, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
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В столице в ряде районов до 5 апреля проводят однодневные отключения горячей воды.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в Ташкенте проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Так, сегодня воды не будет:
ТЭЦ (М-5,8) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Навои, Бабура, Глинки, Афросиаб, Кумарык, Яхъё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садика Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Эльбек, Кичик халка йули, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Ойбек, Кичик Бешагач, Абдулла Каххара, Гейдара Алиева, Олтин водий, Фидокор, Авлиёата, Моштабиб, Мирабад, массивы Ц-7, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.
Читайте также:
Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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