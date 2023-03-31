Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомнике
07:00 31.03.2023 (обновлено: 09:39 31.03.2023)
© Foto : Зоопитомник экзотических животныхКенгуренок-альбинос в зоопитомнике экзотических животных в Тюменской области.
© Foto : Зоопитомник экзотических животных
Подобные случаи встречаются в природе один на несколько десятков тысяч.
Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, сообщает РИА Новости.
"Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказали в зоопитомнике.
По словам специалистов, белоснежный малыш чувствует себя хорошо. Пока он питается материнским молоком, также начинает пробовать сено.
Родителей особенный окрас детеныша не беспокоит. Посетители же смогут увидеть необычного кенгуренка когда станет теплее и семейство кенгуру будет выходить на прогулки.
Шанс рождения кенгуру-альбиноса составляет один на 50 000.
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