Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомнике

"Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказали в зоопитомнике.