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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомнике
Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомнике
Случаи рождения кенгуру-альбиноса составляют один на 50 тысяч
2023-03-31T07:00+0500
2023-03-31T09:39+0500
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Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, сообщает РИА Новости.По словам специалистов, белоснежный малыш чувствует себя хорошо. Пока он питается материнским молоком, также начинает пробовать сено.Родителей особенный окрас детеныша не беспокоит. Посетители же смогут увидеть необычного кенгуренка когда станет теплее и семейство кенгуру будет выходить на прогулки.Шанс рождения кенгуру-альбиноса составляет один на 50 000.Читайте также: БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых
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тюменская область зоопитомник кенгуру альбинос редкий случай россия животные детеныш
тюменская область зоопитомник кенгуру альбинос редкий случай россия животные детеныш

Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомнике

07:00 31.03.2023 (обновлено: 09:39 31.03.2023)
© Foto : Зоопитомник экзотических животныхКенгуренок-альбинос в зоопитомнике экзотических животных в Тюменской области.
Кенгуренок-альбинос в зоопитомнике экзотических животных в Тюменской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
© Foto : Зоопитомник экзотических животных
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Подобные случаи встречаются в природе один на несколько десятков тысяч.
Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, сообщает РИА Новости.

"Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказали в зоопитомнике.

По словам специалистов, белоснежный малыш чувствует себя хорошо. Пока он питается материнским молоком, также начинает пробовать сено.
Родителей особенный окрас детеныша не беспокоит. Посетители же смогут увидеть необычного кенгуренка когда станет теплее и семейство кенгуру будет выходить на прогулки.
Шанс рождения кенгуру-альбиноса составляет один на 50 000.
Читайте также: БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых
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