https://uz.sputniknews.ru/20230329/rossiyskie-uchenye-izgotovyat-pischevye-dobavki-iz-nasekomyh-33288744.html
БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых
БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых
В России создают пищевые добавки из тараканов и сверчков
2023-03-29T07:00+0500
2023-03-29T07:00+0500
2023-03-29T07:00+0500
это интересно
россия
ученые
разработка
насекомое
витамины
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) намерены изготовить пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных — сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей, сообщает РИА Новости.Разработки ведут в рамках нового проекта при поддержке Российского научного фонда.Потребность в питательных веществах у людей разная, поэтому специалисты стремятся регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных.В качестве перспективного источника белка и микроэлементов биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Они содержат мало калорий, быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. А короткий жизненный цикл испытуемых позволяет ученым проследить, с какой скоростью они усваивают и накапливают различные питательные элементы.При этом речь о замене беспозвоночными привычной пищи — говядины, свинины, курицы и других источников белка не идет.“Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", — уточнила Симакова.Выращивать беспозвоночных можно на мини-фермах даже в Сибири. Ученые также отмечают рентабельность этого процесса. Так, для производства одного килограмма протеина из беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 килограмма белка из говядины.При этом сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения.Читайте также:
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россия ученые разработки насекомые витамины
россия ученые разработки насекомые витамины
БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых
По мнению томских специалистов, сверчки, дождевые черви и мраморные тараканы могут стать идеальным источником витаминов и белка.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) намерены изготовить пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных — сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей, сообщает
РИА Новости.
Разработки ведут в рамках нового проекта при поддержке Российского научного фонда.
“Цель наших исследований — разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных, богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", — рассказала руководитель проекта, завкафедрой Биологического института ТГУ Анастасия Симакова.
Потребность в питательных веществах у людей разная, поэтому специалисты стремятся регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных.
В качестве перспективного источника белка и микроэлементов биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Они содержат мало калорий, быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. А короткий жизненный цикл испытуемых позволяет ученым проследить, с какой скоростью они усваивают и накапливают различные питательные элементы.
При этом речь о замене беспозвоночными привычной пищи — говядины, свинины, курицы и других источников белка не идет.
“Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", — уточнила Симакова.
Выращивать беспозвоночных можно на мини-фермах даже в Сибири. Ученые также отмечают рентабельность этого процесса. Так, для производства одного килограмма протеина из беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 килограмма белка из говядины.
При этом сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения.