https://uz.sputniknews.ru/20230329/rossiyskie-uchenye-izgotovyat-pischevye-dobavki-iz-nasekomyh-33288744.html

БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых

БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых

В России создают пищевые добавки из тараканов и сверчков

2023-03-29T07:00+0500

2023-03-29T07:00+0500

2023-03-29T07:00+0500

это интересно

россия

ученые

разработка

насекомое

витамины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1c/33292044_0:58:3081:1791_1920x0_80_0_0_01f1c336bc1f1a28ca0d63d71b44d728.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) намерены изготовить пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных — сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей, сообщает РИА Новости.Разработки ведут в рамках нового проекта при поддержке Российского научного фонда.Потребность в питательных веществах у людей разная, поэтому специалисты стремятся регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных.В качестве перспективного источника белка и микроэлементов биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Они содержат мало калорий, быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. А короткий жизненный цикл испытуемых позволяет ученым проследить, с какой скоростью они усваивают и накапливают различные питательные элементы.При этом речь о замене беспозвоночными привычной пищи — говядины, свинины, курицы и других источников белка не идет.“Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", — уточнила Симакова.Выращивать беспозвоночных можно на мини-фермах даже в Сибири. Ученые также отмечают рентабельность этого процесса. Так, для производства одного килограмма протеина из беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 килограмма белка из говядины.При этом сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия ученые разработки насекомые витамины