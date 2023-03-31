https://uz.sputniknews.ru/20230331/na-tashkentskoy-tets-ustanovili-novoe-oborudovanie-33423514.html

На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование

На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование

Современные приборы и датчики позволяют экономить электроэнергию и заботиться об экологии.

2023-03-31T19:08+0500

2023-03-31T19:08+0500

2023-03-31T19:08+0500

общество

энергетика

узбекистан

ташкент

тэц

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование. О современном оснащении теплоэлектроцентрали журналистам рассказали в ходе пресс-тура.Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.Предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.Для перевода внутренних и наружных площадей на автономную систему освещения, здесь установили 70 сенсорных датчиков движения и 2 устройства преобразователя частоты для предотвращения перерасхода электроэнергии за счет работы электродвигателей на оптимальных нагрузках.Кроме того, на здесь отремонтировали лабораторию химического цеха, щит управления электроцеха, обновили мебель.Для сотрудников ТЭЦ построили современное медицинское учреждение, а старую столовую на 80 посадочных мест реконструировали, увеличив количество мест до 150.Читайте также: На Навоийской ТЭС устанавливают солнечные панели мощностью 1 МВт

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