https://uz.sputniknews.ru/20230331/na-tashkentskoy-tets-ustanovili-novoe-oborudovanie-33423514.html
На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование
На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование
Современные приборы и датчики позволяют экономить электроэнергию и заботиться об экологии.
2023-03-31T19:08+0500
2023-03-31T19:08+0500
2023-03-31T19:08+0500
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энергетика
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ташкент
тэц
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование. О современном оснащении теплоэлектроцентрали журналистам рассказали в ходе пресс-тура.Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.Предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.Для перевода внутренних и наружных площадей на автономную систему освещения, здесь установили 70 сенсорных датчиков движения и 2 устройства преобразователя частоты для предотвращения перерасхода электроэнергии за счет работы электродвигателей на оптимальных нагрузках.Кроме того, на здесь отремонтировали лабораторию химического цеха, щит управления электроцеха, обновили мебель.Для сотрудников ТЭЦ построили современное медицинское учреждение, а старую столовую на 80 посадочных мест реконструировали, увеличив количество мест до 150.Читайте также: На Навоийской ТЭС устанавливают солнечные панели мощностью 1 МВт
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узбекистан ташкент тэц новое оборудование солнечные установки водонагреватели датчики движения газопроводный узел выбросы в атмосферу экономия электроэнергии
узбекистан ташкент тэц новое оборудование солнечные установки водонагреватели датчики движения газопроводный узел выбросы в атмосферу экономия электроэнергии
На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование
Современные приборы и датчики позволяют экономить электроэнергию и заботиться об экологии.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установили новое оборудование. О современном оснащении теплоэлектроцентрали журналистам рассказали в ходе пресс-тура.
Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.
Предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.
"На предприятии установлены и введены в эксплуатацию солнечные фотоэлектрические установки мощностью 25 кВтч. Эти солнечные панели производят в среднем 45 000 кВтч электроэнергии в год. В результате будет сэкономлено 4,7 тысячи кубометров природного газа в год", — сказал главный инженер ТЭЦ Бахадыр Салихов.
Для перевода внутренних и наружных площадей на автономную систему освещения, здесь установили 70 сенсорных датчиков движения и 2 устройства преобразователя частоты для предотвращения перерасхода электроэнергии за счет работы электродвигателей на оптимальных нагрузках.
Кроме того, на здесь отремонтировали лабораторию химического цеха, щит управления электроцеха, обновили мебель.
Для сотрудников ТЭЦ построили современное медицинское учреждение, а старую столовую на 80 посадочных мест реконструировали, увеличив количество мест до 150.