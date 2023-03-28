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https://uz.sputniknews.ru/20230328/na-navoiyskoy-tes-ustanavlivayut-solnechnye-paneli-moschnostyu-mvt-33272223.html
На Навоийской ТЭС устанавливают солнечные панели мощностью 1 МВт
На Навоийской ТЭС устанавливают солнечные панели мощностью 1 МВт
Они позволят сэкономить 400 тысяч кубометров природного газа в год
2023-03-28T10:07+0500
2023-03-28T10:07+0500
экономика
узбекистан
узбекистан
навоийская область
тэс
солнечная электростанция
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На Навоийской ТЭС начали строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт, сообщает пресс-служба Минэнерго.По предварительным данным, ежегодно за счет солнечных панелей будут вырабатывать в среднем 1,8 млн кВт/час электроэнергии.Они позволят сэкономить 400 тысяч кубометров природного газа в год.К 2024 году в Навоийской области планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 600 МВт.А в Самаркандской области запустят 3 солнечные фотоэлектрические станции. Их мощность составит 1 320 МВт.Напомним, за последние 4 года Узбекистан подписал 25 договоров с международными компаниями о закупке электроэнергии и инвестиционных соглашений на $10 млрд 148 млн.Общая мощность 9 тепловых, 9 солнечных и 7 ветряных электростанций составит 11 954 МВт. Это 60 % текущей мощности всей энергосистемы республики.Читайте также:
узбекистан
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узбекистан навоийская область солнечные панели навоийская тэс природный газ фотоэлектрическая станция самарканд строительство мощность
узбекистан навоийская область солнечные панели навоийская тэс природный газ фотоэлектрическая станция самарканд строительство мощность

На Навоийской ТЭС устанавливают солнечные панели мощностью 1 МВт

10:07 28.03.2023
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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Они позволят сэкономить 400 тысяч кубометров природного газа в год.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На Навоийской ТЭС начали строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт, сообщает пресс-служба Минэнерго.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
По предварительным данным, ежегодно за счет солнечных панелей будут вырабатывать в среднем 1,8 млн кВт/час электроэнергии.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Они позволят сэкономить 400 тысяч кубометров природного газа в год.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
К 2024 году в Навоийской области планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 600 МВт.
А в Самаркандской области запустят 3 солнечные фотоэлектрические станции. Их мощность составит 1 320 МВт.
Напомним, за последние 4 года Узбекистан подписал 25 договоров с международными компаниями о закупке электроэнергии и инвестиционных соглашений на $10 млрд 148 млн.
Общая мощность 9 тепловых, 9 солнечных и 7 ветряных электростанций составит 11 954 МВт. Это 60 % текущей мощности всей энергосистемы республики.
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