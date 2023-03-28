На Навоийской ТЭС устанавливают солнечные панели мощностью 1 МВт
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
Они позволят сэкономить 400 тысяч кубометров природного газа в год.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На Навоийской ТЭС начали строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт, сообщает пресс-служба Минэнерго.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
По предварительным данным, ежегодно за счет солнечных панелей будут вырабатывать в среднем 1,8 млн кВт/час электроэнергии.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
Они позволят сэкономить 400 тысяч кубометров природного газа в год.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
К 2024 году в Навоийской области планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 600 МВт.
А в Самаркандской области запустят 3 солнечные фотоэлектрические станции. Их мощность составит 1 320 МВт.
Напомним, за последние 4 года Узбекистан подписал 25 договоров с международными компаниями о закупке электроэнергии и инвестиционных соглашений на $10 млрд 148 млн.
Общая мощность 9 тепловых, 9 солнечных и 7 ветряных электростанций составит 11 954 МВт. Это 60 % текущей мощности всей энергосистемы республики.
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