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Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах
Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах
Сенаторы Узбекистана и Беларуси обсудили совместные проекты
2023-03-31T14:13+0500
2023-03-31T14:37+0500
политика
узбекистан
парламентарии
беларусь
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сенаторы Узбекистана и Беларуси на заседании межпарламентских групп сотрудничества двух стран договорились развивать контакты с парламентскими структурами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси.По словам белорусской стороны, приоритетом для нее являются договоренности лидеров двух стран на Самаркандском саммите ШОС в сентябре 2022 года.Узбекским коллегам предложили совместно развивать контакты с парламентскими структурами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Учитывая, что Беларусь подала заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества, следующая инициатива касалась продвижения создания парламентского измерения ШОС.Читайте также: Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве
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беларусь узбекистан парламент взаимодействие

Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах

14:13 31.03.2023 (обновлено: 14:37 31.03.2023)
© Совет Республики Национального собрания Республики БеларусьСергей Рачков провел онлайн-встречу с группой по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Равшанбека Алимова.
Сергей Рачков провел онлайн-встречу с группой по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Равшанбека Алимова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
© Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь
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Стороны обсудили перспективы межпарламентских связей и межрегионального сотрудничества, а также проведение совместных мероприятий под эгидой парламентов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сенаторы Узбекистана и Беларуси на заседании межпарламентских групп сотрудничества двух стран договорились развивать контакты с парламентскими структурами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси.
© Совет Республики Национального собрания Республики БеларусьСергей Рачков провел онлайн-встречу с группой по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Равшанбека Алимова.
Сергей Рачков провел онлайн-встречу с группой по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Равшанбека Алимова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Сергей Рачков провел онлайн-встречу с группой по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Равшанбека Алимова.
© Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь
По словам белорусской стороны, приоритетом для нее являются договоренности лидеров двух стран на Самаркандском саммите ШОС в сентябре 2022 года.

“Кроме того, белорусские парламентарии выражают готовность активизировать участие в реализации решений 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в целях выработки новых перспективных направлений, расширения форматов взаимодействия, поиска совместных проектов и инициатив”, — заявил сенатор Сергей Рачков.

Узбекским коллегам предложили совместно развивать контакты с парламентскими структурами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Учитывая, что Беларусь подала заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества, следующая инициатива касалась продвижения создания парламентского измерения ШОС.
Читайте также: Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве
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