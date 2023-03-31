https://uz.sputniknews.ru/20230331/parlamentarii-uzbekistana-i-belarusi-budut-vzaimodeystvovat-v-novyx-formatax-33399881.html

Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах

Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах

Сенаторы Узбекистана и Беларуси обсудили совместные проекты

2023-03-31T14:13+0500

2023-03-31T14:13+0500

2023-03-31T14:37+0500

политика

узбекистан

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сенаторы Узбекистана и Беларуси на заседании межпарламентских групп сотрудничества двух стран договорились развивать контакты с парламентскими структурами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси.По словам белорусской стороны, приоритетом для нее являются договоренности лидеров двух стран на Самаркандском саммите ШОС в сентябре 2022 года.Узбекским коллегам предложили совместно развивать контакты с парламентскими структурами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Учитывая, что Беларусь подала заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества, следующая инициатива касалась продвижения создания парламентского измерения ШОС.Читайте также: Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве

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