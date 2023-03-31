https://uz.sputniknews.ru/20230331/putin-utverdil-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-33427159.html
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Согласно документу, Россия стремится превратить ближнее зарубежье "в зону мира, добрососедства и процветания".
2023-03-31T19:59+0500
2023-03-31T19:59+0500
2023-03-31T19:59+0500
россия
внешняя политика
владимир путин
мид рф
запад
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики России, сообщает РИА Новости.Это стало необходимым в связи с серьезными изменениями на мировой арене. Документ станет основой для практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе и для дальнейшей работы в сфере международных отношений, подчеркнул российский лидер.Основные положения обновленной концепции:Координировать выполнение концепции будет Министерство иностранных дел РФ, уточнил президент.Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.Читайте также: Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией
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россия внешняя политика концепция основные положения президент владимир путин запад агрессия союзники партнеры ближнее зарубежье министр иностранных дел сергей лавров
россия внешняя политика концепция основные положения президент владимир путин запад агрессия союзники партнеры ближнее зарубежье министр иностранных дел сергей лавров
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Согласно документу, Россия стремится превратить ближнее зарубежье "в зону мира, добрососедства и процветания".
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики России, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Это стало необходимым в связи с серьезными изменениями на мировой арене. Документ станет основой для практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе и для дальнейшей работы в сфере международных отношений, подчеркнул российский лидер.
Основные положения обновленной концепции:
Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;
Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;
Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;
Приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;
Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;
Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;
Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
Координировать выполнение концепции будет Министерство иностранных дел РФ, уточнил президент.
Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.
"Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов — это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", — сказал он.
Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.
Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.