https://uz.sputniknews.ru/20230331/putin-utverdil-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-33427159.html

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Согласно документу, Россия стремится превратить ближнее зарубежье "в зону мира, добрососедства и процветания".

2023-03-31T19:59+0500

2023-03-31T19:59+0500

2023-03-31T19:59+0500

россия

внешняя политика

владимир путин

мид рф

запад

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики России, сообщает РИА Новости.Это стало необходимым в связи с серьезными изменениями на мировой арене. Документ станет основой для практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе и для дальнейшей работы в сфере международных отношений, подчеркнул российский лидер.Основные положения обновленной концепции:Координировать выполнение концепции будет Министерство иностранных дел РФ, уточнил президент.Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.Читайте также: Cтраны ЕАЭС способны заменить ряд импортных товаров собственной продукцией

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