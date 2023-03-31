https://uz.sputniknews.ru/20230331/segodnya-uzbekistane-istekaet-srok-obmena-prav-tehpasportov-33397650.html

Сегодня в Узбекистане истекает срок обмена прав и техпаспортов

Сегодня в Узбекистане истекает срок обмена прав и техпаспортов

Завтра, 1 апреля, водительские удостоверения, выданные до 2010 года, будут недействительными

2023-03-31T13:03+0500

2023-03-31T13:03+0500

2023-03-31T14:37+0500

общество

узбекистан

водительское удостоверение

водители

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Сроки обмена прав и техпаспортов истекают в 2023 году. Дата зависит от того, в каком году выдали документы.Напомним, заменить права можно в подразделениях Службы безопасности дорожного движения (СБДД), центрах госуслуг и через интернет. Сроки обмена водительских удостоверений:Адреса региональных центров госуслуг, где можно поменять водительское удостоверение:Центры госуслуг в Ташкенте:Кроме того, заменить водительские права старого образца на новые можно онлайн через my.gov.uz.Для этого нужно:Заказ обработают и водительское удостоверение нового образца доставят по почте в течение двух дней. Старые права заберет курьер.Читайте также: Старые права теперь можно заменить онлайн — инструкция

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