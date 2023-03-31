Сегодня в Узбекистане истекает срок обмена прав и техпаспортов
13:03 31.03.2023 (обновлено: 14:37 31.03.2023)
© Sputnik / Вадим Шекун / Водительское удостоверение Узбекистана
© Sputnik / Вадим Шекун /
Завтра, 1 апреля, водительские удостоверения, выданные до 2010 года, будут недействительными.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Сроки обмена прав и техпаспортов истекают в 2023 году. Дата зависит от того, в каком году выдали документы.
Напомним, заменить права можно в подразделениях Службы безопасности дорожного движения (СБДД), центрах госуслуг и через интернет.
Сроки обмена водительских удостоверений:
выпущенные до 2010 года — до 31 марта 2023 года;
выпущенные в 2010 – 2012 гг. — до 30 июня 2023 г.;
выпущенные в 2013 – 2015 гг. — до 30 сентября 2023 г.;
выпущенные после 2015 года — до 31 декабря 2023 года.
Адреса региональных центров госуслуг, где можно поменять водительское удостоверение:
Андижанский район, г. Куйганъяр, ул. Байналминал, дом 1;
г. Наманган, ул. Ходжаева, 38;
г. Маргилан, ул. Б. Накшбанди, 214Б;
г. Фергана, ул. Маргилани, 17;
г. Коканд, ул. Навои, 205;
г. Джизак, ул. Навои, 4/4;
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 152;
г. Карши, пр. Независимости, 50;
Шахрисабзский район, г.Шахрисабз, улица Ипак Йули, 2;
г. Навои, ул. С. Айни, 27;
Каракольский район, г. Каракол, Ходжалар Дахаси, 36;
г. Бухара ул. Б. Накшбанд, 168;
г. Хива, ул. Буюк Ёл, 34;
г. Гулистан, ул. Узбекистанская, 2 А;
г. Термез, ул. А. Навои, дом 41З;
г. Нукус, ул. Каракалпакстан, 35А;
г. Ахангаран, ул. Амира Темура, 15;
Зангиатинский район, Эшонгузар, улица Ойбека, 8.
Центры госуслуг в Ташкенте:
Шайхонтохурский район, ул. Турккурган, 1;
Учтепинский район, ул. Фархада, 21;
Чиланзарский район, просп. Бунёдкор, 7Г;
Мирабадский район, просп. Амира Темура, 31;
Мирзо-Улугбекский район, ул. Каландар, 2;
Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 85;
Алмазарский район, ул. Согбон, 44;
Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 1/4;
Сергелийский район, ул. Обихаята, 3А;
Юнусабадский район, ул. Богишамол, 110;
Кроме того, заменить водительские права старого образца на новые можно онлайн через my.gov.uz.
Для этого нужно:
зайти на портал my.gov.uz;
заполнить пустые строки личными данными;
выбрать соответствующие пункты;
указать адрес, по которому доставят новые водительские права;
поставить личную подпись через мобильный телефон или компьютер;
оплатить 70 % от БРВ (210 тыс. сумов) и 25 тыс. сумов — за почтовые услуги.
Заказ обработают и водительское удостоверение нового образца доставят по почте в течение двух дней. Старые права заберет курьер.
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