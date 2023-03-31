https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-tashkente-1-aprelya-perekroyut-neskolko-ulits--karta--33406848.html
В Ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц — карта
В Ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц — карта
Хокимият предупредил жителей города о закрытии улиц.
2023-03-31T15:54+0500
2023-03-31T15:54+0500
2023-03-31T15:59+0500
общество
ташкент
дорога
перекрытие движения
транспорт
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ташкенте 1 апреля перекроют ряд улиц в связи с Чемпионатом Узбекистана по дуатлону, передает столичный хокимият.Так, для движения транспорта закроют:Напомним, чемпионат Узбекистана по дуатлону среди юношей, девушек и любителей состоится 1 апреля в парке "Янги Узбекистон".Читайте также:В Ташкенте на месяц закрыли одну из дорог — картаГде сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
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в ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц какие улицы перекроют в ташкенте 1 апреля карта чемпионат узбекистана по дуатлону новости новость спорт как проехать объезд парка янги узбекистон новости ташкента
в ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц какие улицы перекроют в ташкенте 1 апреля карта чемпионат узбекистана по дуатлону новости новость спорт как проехать объезд парка янги узбекистон новости ташкента
В Ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц — карта
15:54 31.03.2023 (обновлено: 15:59 31.03.2023)
Хокимият предупредил жителей города о временном закрытии улиц для автотранспорта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В Ташкенте 1 апреля перекроют ряд улиц в связи с Чемпионатом Узбекистана по дуатлону, передает
столичный хокимият.
Так, для движения транспорта закроют:
с 07.00 до 08.00 часов — участок ул. Янги Узбекистон от ул. Истиклол до трехэтажного путепровода;
с 08.00 до 12.00 часов — ул. Янги Узбекистон от ул. Истиклол до трехэтажного путепровода полностью и часть проезда Жасорат от ул. Жасорат до ул. Янги Узбекистон.
Напомним, чемпионат Узбекистана по дуатлону среди юношей, девушек и любителей состоится 1 апреля в парке "Янги Узбекистон".