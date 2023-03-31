https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-tashkente-1-aprelya-perekroyut-neskolko-ulits--karta--33406848.html

В Ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц — карта

В Ташкенте 1 апреля перекроют несколько улиц — карта

Хокимият предупредил жителей города о закрытии улиц.

2023-03-31T15:54+0500

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общество

ташкент

дорога

перекрытие движения

транспорт

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ташкенте 1 апреля перекроют ряд улиц в связи с Чемпионатом Узбекистана по дуатлону, передает столичный хокимият.Так, для движения транспорта закроют:Напомним, чемпионат Узбекистана по дуатлону среди юношей, девушек и любителей состоится 1 апреля в парке "Янги Узбекистон".Читайте также:В Ташкенте на месяц закрыли одну из дорог — картаГде сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

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