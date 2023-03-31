https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-uzbekistane-obyavili-rezultaty-indeksa-otkrytosti-gosorganov-33412240.html
В Узбекистане назвали лидеров индекса открытости госорганов
В Узбекистане назвали лидеров индекса открытости госорганов
Антикоррупционное Агентство Узбекистана составило индекс открытости госорганов
2023-03-31T17:16+0500
2023-03-31T17:16+0500
2023-03-31T17:39+0500
общество
узбекистан
госорганы
индекс открытости
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции рассказали о результатах Индекса открытости за 2022 год. Их опубликовали на платформе index.anticorruption.uz.Индекс охватил 86 министерств, ведомств и учреждений.Подсчёт провели по 8 индикаторам и 84 критериям оценки:Показатели эффективности разделили на три категории по принципу светофора.По результатам индекса 15 госорганов вошли в “зеленую” категорию (от 71 до 100 баллов), 44 — в “желтую” (от 55 до 71 балла), 27 — в “красную” (менее 55 баллов).Самые высокие показатели эффективности у Агентства по статистике, Таможенного комитета, Ташкентского и Хорезмского областных хокимиятов, а также Навоийского горно-металлургического комбината.В числе тех, кто попал “желтую” категорию — Налоговый комитет, хокимият Ташкента, Министерство водного хозяйства, Агентство по управлению госактивами, Узбекнефтегаз, Узбекуголь, Узтрансгаз и другие.Среди тех, кто демонстрирует низкие показатели открытости — Национальная телерадиокомпания, Служба санэпидблагополучия и общественного здоровья, Uzbekistan Airports, Узавтосаноат, Uzbekistan Airways, Узавтопром, Узхимпром.Напомним, указом президента ответственных сотрудников госорганов и организаций, вошедших в “зеленую” категорию, будут поощрять, а к сотрудникам организаций из “красной” — применят дисциплинарное взыскание, в соответствии с законодательством.Читайте также: Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу
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узбекистан госорганы индекс открытости эффективность
узбекистан госорганы индекс открытости эффективность
В Узбекистане назвали лидеров индекса открытости госорганов
17:16 31.03.2023 (обновлено: 17:39 31.03.2023)
Антикоррупционное агентство объявило результаты Индекса открытости госорганов за 2022 год. В него вошли 86 министерств, ведомств и учреждений. Участников оценили по восьми индикаторам.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik
. В Агентстве по противодействию коррупции рассказали
о результатах Индекса открытости за 2022 год. Их опубликовали на платформе index.anticorruption.uz.
Индекс охватил 86 министерств, ведомств и учреждений.
Подсчёт провели по 8 индикаторам и 84 критериям оценки:
эффективность деятельности работников, ответственных за обеспечение открытости в госорганах и организациях;
размещение информации на сайтах госорганов и оказания электронных госуслуг;
размещение социально значимых сведений в определённых законодательством информационных ресурсах и создание системы отчетности перед общественностью;
размещение информации по обеспечению открытости бюджетного процесса на официальном сайте;
размещение информации на Портале открытых данных;
внедрение технологий массовой коммуникации;
применение принципов открытости в раннем выявлении и предотвращении коррупции;
эффективность деятельности общественного совета.
Показатели эффективности разделили на три категории по принципу светофора.
По результатам индекса 15 госорганов вошли в “зеленую” категорию (от 71 до 100 баллов), 44 — в “желтую” (от 55 до 71 балла), 27 — в “красную” (менее 55 баллов).
Самые высокие показатели эффективности у Агентства по статистике, Таможенного комитета, Ташкентского и Хорезмского областных хокимиятов, а также Навоийского горно-металлургического комбината.
В числе тех, кто попал “желтую” категорию — Налоговый комитет, хокимият Ташкента, Министерство водного хозяйства, Агентство по управлению госактивами, Узбекнефтегаз, Узбекуголь, Узтрансгаз и другие.
Среди тех, кто демонстрирует низкие показатели открытости — Национальная телерадиокомпания, Служба санэпидблагополучия и общественного здоровья, Uzbekistan Airports, Узавтосаноат, Uzbekistan Airways, Узавтопром, Узхимпром.
Напомним, указом
президента ответственных сотрудников госорганов и организаций, вошедших в “зеленую” категорию, будут поощрять, а к сотрудникам организаций из “красной” — применят дисциплинарное взыскание, в соответствии с законодательством.