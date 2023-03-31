https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-uzbekistane-obyavili-rezultaty-indeksa-otkrytosti-gosorganov-33412240.html

В Узбекистане назвали лидеров индекса открытости госорганов

В Узбекистане назвали лидеров индекса открытости госорганов

Антикоррупционное Агентство Узбекистана составило индекс открытости госорганов

2023-03-31T17:16+0500

2023-03-31T17:16+0500

2023-03-31T17:39+0500

общество

узбекистан

госорганы

индекс открытости

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции рассказали о результатах Индекса открытости за 2022 год. Их опубликовали на платформе index.anticorruption.uz.Индекс охватил 86 министерств, ведомств и учреждений.Подсчёт провели по 8 индикаторам и 84 критериям оценки:Показатели эффективности разделили на три категории по принципу светофора.По результатам индекса 15 госорганов вошли в “зеленую” категорию (от 71 до 100 баллов), 44 — в “желтую” (от 55 до 71 балла), 27 — в “красную” (менее 55 баллов).Самые высокие показатели эффективности у Агентства по статистике, Таможенного комитета, Ташкентского и Хорезмского областных хокимиятов, а также Навоийского горно-металлургического комбината.В числе тех, кто попал “желтую” категорию — Налоговый комитет, хокимият Ташкента, Министерство водного хозяйства, Агентство по управлению госактивами, Узбекнефтегаз, Узбекуголь, Узтрансгаз и другие.Среди тех, кто демонстрирует низкие показатели открытости — Национальная телерадиокомпания, Служба санэпидблагополучия и общественного здоровья, Uzbekistan Airports, Узавтосаноат, Uzbekistan Airways, Узавтопром, Узхимпром.Напомним, указом президента ответственных сотрудников госорганов и организаций, вошедших в “зеленую” категорию, будут поощрять, а к сотрудникам организаций из “красной” — применят дисциплинарное взыскание, в соответствии с законодательством.Читайте также: Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу

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