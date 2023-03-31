https://uz.sputniknews.ru/20230331/yandeks-mojet-integrirovat-svoi-servisy-s-nalogovoy-sistemoy-uzbekistana-33422645.html

Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой Узбекистана

Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой Узбекистана

Вопросы оптимизации взимания налога за оплату услуг в рамках сервисов YandexGo и выдачи чеков обсудили на встрече руководители Налогового комитета и компании-перевозчика.

2023-03-31T18:22+0500

2023-03-31T18:22+0500

2023-03-31T18:29+0500

общество

узбекистан

яндекс

яндекс такси

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Компания Яндекс может интегрировать свои сервисы Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Узбекистане с информациоными системами налоговых органов, сообщает пресс-служба Налогового комитета республики.Руководство комитета провело встречу с представителями компании YandexGo. На встрече стороны обсудили вопросы повышения прозрачности и совершенствование регулирования рынка пассажирских перевозок и доставки еды, сообщили в пресс-службе.Рассмотрели также возможность интеграции онлайн-сервисов компании с информационными системами налоговых органов.По итогам встречи руководство компании и Налогового комитета наметили планы совместной работы по оптимизации взимания налогов за оплату услуг в рамках сервисов Яндекса в Узбекистане и выдачи пользователям фискальных чеков.В Узбекистане 135 компаний-агрегаторов осуществляет перевозки через платформу Яндекс.Такси.По данным Налогового комитета, доходы от оказания услуг под брендом Яндекс.Такси распределяются следующим образом: 11% от суммы получает компания "Ridetech International B.V." - владелец онлайн-приложения Яндекс.Такси; 5% берут себе узбекистанские компании-агрегаторы, предоставляющие услуги под брендом Яндекс, и 84% от прибыли остается водителям, непосредственно занимающимся перевозками. При этом, сами водители, зарегистрированные в качестве самозанятых, освобождены от уплаты НДФЛ.Читайте также: Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности

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