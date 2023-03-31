https://uz.sputniknews.ru/20230331/yandeks-mojet-integrirovat-svoi-servisy-s-nalogovoy-sistemoy-uzbekistana-33422645.html
Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой Узбекистана
Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой Узбекистана
Вопросы оптимизации взимания налога за оплату услуг в рамках сервисов YandexGo и выдачи чеков обсудили на встрече руководители Налогового комитета и компании-перевозчика.
2023-03-31T18:22+0500
2023-03-31T18:22+0500
2023-03-31T18:29+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Компания Яндекс может интегрировать свои сервисы Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Узбекистане с информациоными системами налоговых органов, сообщает пресс-служба Налогового комитета республики.Руководство комитета провело встречу с представителями компании YandexGo. На встрече стороны обсудили вопросы повышения прозрачности и совершенствование регулирования рынка пассажирских перевозок и доставки еды, сообщили в пресс-службе.Рассмотрели также возможность интеграции онлайн-сервисов компании с информационными системами налоговых органов.По итогам встречи руководство компании и Налогового комитета наметили планы совместной работы по оптимизации взимания налогов за оплату услуг в рамках сервисов Яндекса в Узбекистане и выдачи пользователям фискальных чеков.В Узбекистане 135 компаний-агрегаторов осуществляет перевозки через платформу Яндекс.Такси.По данным Налогового комитета, доходы от оказания услуг под брендом Яндекс.Такси распределяются следующим образом: 11% от суммы получает компания "Ridetech International B.V." - владелец онлайн-приложения Яндекс.Такси; 5% берут себе узбекистанские компании-агрегаторы, предоставляющие услуги под брендом Яндекс, и 84% от прибыли остается водителям, непосредственно занимающимся перевозками. При этом, сами водители, зарегистрированные в качестве самозанятых, освобождены от уплаты НДФЛ.Читайте также: Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности
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узбекистан компания яндекс yandex.go яндекс.такси яндекс.еда пассажирские перевозки доставка еды налоги фискальный чек интегрировать единая налоговая система налоговый комитет
узбекистан компания яндекс yandex.go яндекс.такси яндекс.еда пассажирские перевозки доставка еды налоги фискальный чек интегрировать единая налоговая система налоговый комитет
Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой Узбекистана
18:22 31.03.2023 (обновлено: 18:29 31.03.2023)
Вопросы оптимизации взимания налога за оплату услуг в рамках сервисов YandexGo и выдачи чеков обсудили на встрече руководители Налогового комитета и компании-перевозчика.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik
. Компания Яндекс может интегрировать свои сервисы Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Узбекистане с информациоными системами налоговых органов, сообщает
пресс-служба Налогового комитета республики.
Руководство комитета провело встречу с представителями компании YandexGo. На встрече стороны обсудили вопросы повышения прозрачности и совершенствование регулирования рынка пассажирских перевозок и доставки еды, сообщили в пресс-службе.
Рассмотрели также возможность интеграции онлайн-сервисов компании с информационными системами налоговых органов.
По итогам встречи руководство компании и Налогового комитета наметили планы совместной работы по оптимизации взимания налогов за оплату услуг в рамках сервисов Яндекса в Узбекистане и выдачи пользователям фискальных чеков.
В Узбекистане 135 компаний-агрегаторов осуществляет перевозки через платформу Яндекс.Такси.
По данным Налогового комитета, доходы от оказания услуг под брендом Яндекс.Такси распределяются следующим образом: 11% от суммы получает компания "Ridetech International B.V." - владелец онлайн-приложения Яндекс.Такси; 5% берут себе узбекистанские компании-агрегаторы, предоставляющие услуги под брендом Яндекс, и 84% от прибыли остается водителям, непосредственно занимающимся перевозками. При этом, сами водители, зарегистрированные в качестве самозанятых, освобождены от уплаты НДФЛ.