https://uz.sputniknews.ru/20230401/saxarozameniteli-mogut-byt-smertelno-opasnymi-predupredil-myasnikov-33428728.html
Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников
Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников
Любимые многими диетологами сахарозаменители таят в себе серьезную опасность для здоровья, предупредил известный врач и телеведущий.
2023-04-01T08:00+0500
2023-04-01T08:00+0500
2023-04-01T08:00+0500
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Сахарозаменители в последнее время стали очень популярны. Многие диетологи советуют заменять ими обычный сахар, чтобы не набирать лишних калорий. Однако подсластители могут принести больше вреда, чем пользы, предупреждает известный врач и телеведущий Александр Мясников.В своем Telegram-канале доктор написал, что подсластители, которые содержатся во многих диетических напитках и продуктах, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака.По словам эксперта, на фоне настоящей эпидемии ожирения и диабета, резко выросшей популярности диет идет активная пропаганда всевозможных сахарозаменителей."Аспартам, сорбит, стевия, сахарин, эритритол и множество других. Вы их не принимаете? Ха-ха, принимаете!" — написал врач.По его словам, эти сахарозаменители содержатся в диетических напитках, мороженом, желе, жевательных резинках, конфетах, выпечке и йогуртах. При этом, многие люди с ожирением и диабетом принимают сахарозаменители постоянно, что приводит к еще большему набору веса и росту уровня глюкозы.Ученые доказали, что люди, применяющие сахарозаменители, особенно эритритол, чаще подвержены инсультам и инфарктам. Кроме того, сахарозаменители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови. А у животных, например, у собак, сахарозаменители могут вызвать токсическое поражение печени, заключил доктор Мясников.Читайте также: БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых
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сахарозаменители здоровье диета доктор мясников вред чем опасны сахарозаменители побочные эффекты инсульт инфаркт ожирение диабет калорийность токсическое поражение печени
сахарозаменители здоровье диета доктор мясников вред чем опасны сахарозаменители побочные эффекты инсульт инфаркт ожирение диабет калорийность токсическое поражение печени
Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников
Любимые многими диетологами сахарозаменители таят в себе серьезную опасность для здоровья, предупредил известный врач и телеведущий.
Сахарозаменители в последнее время стали очень популярны. Многие диетологи советуют заменять ими обычный сахар, чтобы не набирать лишних калорий. Однако подсластители могут принести больше вреда, чем пользы, предупреждает известный врач и телеведущий Александр Мясников.
В своем Telegram-канале
доктор написал, что подсластители, которые содержатся во многих диетических напитках и продуктах, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака.
"Хотите сладкого — съешьте кусочек сахара или ложечку меда. Это намного полезнее рекламируемых сахарозаменителей!" — призвал специалист.
По словам эксперта, на фоне настоящей эпидемии ожирения и диабета, резко выросшей популярности диет идет активная пропаганда всевозможных сахарозаменителей.
"Аспартам, сорбит, стевия, сахарин, эритритол и множество других. Вы их не принимаете? Ха-ха, принимаете!" — написал врач.
По его словам, эти сахарозаменители содержатся в диетических напитках, мороженом, желе, жевательных резинках, конфетах, выпечке и йогуртах. При этом, многие люди с ожирением и диабетом принимают сахарозаменители постоянно, что приводит к еще большему набору веса и росту уровня глюкозы.
"Объяснение этому лежит в плоскости понимания роли микробиома в нашем организме — бактерий, которые живут у нас в кишечнике", — пояснил он. По его словам, от микробиома зависит аппетит, скорость метаболизма и чувствительность к инсулину. "И вот сахарозаменители нашему микробиому совершенно не нравятся", — подчеркнул он.
Ученые доказали, что люди, применяющие сахарозаменители, особенно эритритол, чаще подвержены инсультам и инфарктам. Кроме того, сахарозаменители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови. А у животных, например, у собак, сахарозаменители могут вызвать токсическое поражение печени, заключил доктор Мясников.