https://uz.sputniknews.ru/20230401/saxarozameniteli-mogut-byt-smertelno-opasnymi-predupredil-myasnikov-33428728.html

Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников

Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников

Любимые многими диетологами сахарозаменители таят в себе серьезную опасность для здоровья, предупредил известный врач и телеведущий.

2023-04-01T08:00+0500

2023-04-01T08:00+0500

2023-04-01T08:00+0500

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Сахарозаменители в последнее время стали очень популярны. Многие диетологи советуют заменять ими обычный сахар, чтобы не набирать лишних калорий. Однако подсластители могут принести больше вреда, чем пользы, предупреждает известный врач и телеведущий Александр Мясников.В своем Telegram-канале доктор написал, что подсластители, которые содержатся во многих диетических напитках и продуктах, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака.По словам эксперта, на фоне настоящей эпидемии ожирения и диабета, резко выросшей популярности диет идет активная пропаганда всевозможных сахарозаменителей."Аспартам, сорбит, стевия, сахарин, эритритол и множество других. Вы их не принимаете? Ха-ха, принимаете!" — написал врач.По его словам, эти сахарозаменители содержатся в диетических напитках, мороженом, желе, жевательных резинках, конфетах, выпечке и йогуртах. При этом, многие люди с ожирением и диабетом принимают сахарозаменители постоянно, что приводит к еще большему набору веса и росту уровня глюкозы.Ученые доказали, что люди, применяющие сахарозаменители, особенно эритритол, чаще подвержены инсультам и инфарктам. Кроме того, сахарозаменители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови. А у животных, например, у собак, сахарозаменители могут вызвать токсическое поражение печени, заключил доктор Мясников.Читайте также: БАДы из насекомых: новые разработки российских ученых

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