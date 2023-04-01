https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-regionax-otkroyutsya-filialy-shkoly-mehrli-maktab-33429192.html

В регионах откроются филиалы школы "Меҳрли мактаб"

В регионах откроются филиалы школы "Меҳрли мактаб"

Ежегодно филиалы школы для онкобольных детей будут открываться не менее чем в 3 регионах.

2023-04-01T09:04+0500

2023-04-01T09:04+0500

2023-04-01T09:04+0500

общество

узбекистан

школа

дети

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры по расширению системы образования и воспитания детей, находящихся на длительном лечении.Школа "Меҳрли мактаб" создана в прошлом году. Ее филиалы будут открываться при больницах, где дети проходят гематологическое, онкологическое или клинико-иммунологическое лечение.Основной задачей филиалов является обеспечение социальной адаптации детей, находящихся на лечении, их готовности продолжать образование в детском саду или школе.Ежегодно в течение в 2023-2028 годах филиалы будут открываться поэтапно - не менее чем в 3 регионах.В школах дети смогут получать общее среднее образование в 1-11 классах на основе специально разработанной учебной программы. Будут также группы для дошколят в возрасте от 2 до 7 лет.Продолжительность урока в 1-4 классах начальной школы составит 35 минут, в 5-11 классах – 40 минут. При этом занятия в день не должны превышать 3 часов в 1-4 классах и 4 часов в 5-11 классах.Читайте также: На благоустройство Каракалпакстана выделят 1,5 триллиона сумов

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