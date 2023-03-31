https://uz.sputniknews.ru/20230331/na-blagoustroystvo-karakalpakstana-vydelyat-15-trilliona-sumov--33391951.html

На благоустройство Каракалпакстана выделят 1,5 триллиона сумов

На благоустройство Каракалпакстана выделят 1,5 триллиона сумов

В регионе благоустроят махалли и построят школы.

2023-03-31T11:15+0500

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общество

каракалпакстан

благоустройство

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году на благоустройство Каракалпакстана власти выделят 1,5 триллиона сумов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в регион. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В регионе планируют модернизировать дороги, системы водо- и электроснабжения, построить и отремонтировать школы, детские сады и медицинские пункты.Напомним, глава республики находится в Каракалпакстане с рабочим визитом. Вчера он посетил местное текстильное предприятие. Читайте также:В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговлеСамолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма

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