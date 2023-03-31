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На благоустройство Каракалпакстана выделят 1,5 триллиона сумов
На благоустройство Каракалпакстана выделят 1,5 триллиона сумов
В регионе благоустроят махалли и построят школы.
2023-03-31T11:15+0500
2023-03-31T11:15+0500
2023-03-31T11:38+0500
общество
каракалпакстан
благоустройство
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году на благоустройство Каракалпакстана власти выделят 1,5 триллиона сумов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в регион. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В регионе планируют модернизировать дороги, системы водо- и электроснабжения, построить и отремонтировать школы, детские сады и медицинские пункты.Напомним, глава республики находится в Каракалпакстане с рабочим визитом. Вчера он посетил местное текстильное предприятие. Читайте также:В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговлеСамолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма
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На благоустройство Каракалпакстана выделят 1,5 триллиона сумов
11:15 31.03.2023 (обновлено: 11:38 31.03.2023)
В регионе благоустроят махалли, модернизируют дороги, построят новые школы, детские сады и медицинские пункты.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В этом году на благоустройство Каракалпакстана власти выделят 1,5 триллиона сумов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в регион. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
В регионе планируют модернизировать дороги, системы водо- и электроснабжения, построить и отремонтировать школы, детские сады и медицинские пункты.
"Кроме того, каждой из 452 махаллей Каракалпакстана будут выделены дополнительные средства в размере 500 млн сумов. Махалли лучше знают свои проблемы. Поэтому мы дадим средства, а они сами проконтролируют. Тогда будут качество и польза. Люди будут довольны", — отметил Мирзиёев.
Напомним, глава республики находится
в Каракалпакстане с рабочим визитом. Вчера он посетил
местное текстильное предприятие.