https://uz.sputniknews.ru/20230401/vrach-nazvala-neojidannyy-sposob-borby-s-boleznyami--33444222.html
Врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями
Врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями
Что помогает в борьбе со стрессом и болезнями – в нашем материале.
2023-04-01T22:00+0500
2023-04-01T22:00+0500
2023-04-01T22:00+0500
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В профилактике болезней поможет один неожиданный и доступный всем способ – смех, рассказала врач-терапевт Елена Трофименко в беседе с Лентой.ру.По словам специалиста, во время активного громкого смеха у человека работают диафрагма и мышцы туловища, что положительно влияет на кровообращение и ток лимфы, а также активирует нервную систему. Можно сказать, что смех влияет на организм как дыхательная гимнастика.При этом врач отметила, что организм не различает причину смеха – искусственную или настоящую.Кроме того, смех помогает бороться со стрессом, последствиями травмирующих событий, ссор или конфликтов.Также смех снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессий. В то же время он обладает обезболивающим эффектом и укрепляет иммунную систему.Люди, в жизни которых нет смеха, веселья и других положительных эмоций, могут иметь плохой сон, повышенную тревожность и даже риск развития заболеваний сердца и ЖКТ. Суточная норма смеха для человека составляет примерно 30 минут.Врач подчеркивает, что сила смеха имеет определенные границы – не нужно пытаться им вылечить депрессию или серьезную психологическую травму. В подобных ситуациях необходимо обращаться к специалисту.Читайте также:Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином СЧем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?
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врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями правда ли что смех продлевает жизнь как избавиться от стресса здоровые привычки как быть счастливым проблемы со здоровьем причины плохой сон стресс здоровье советы врача
врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями правда ли что смех продлевает жизнь как избавиться от стресса здоровые привычки как быть счастливым проблемы со здоровьем причины плохой сон стресс здоровье советы врача
Врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями
Что помогает в борьбе со стрессом, снижает давление, уменьшает риск заболеваний сердца и ЖКТ – читайте в нашем материале.
В профилактике болезней поможет один неожиданный и доступный всем способ – смех, рассказала врач-терапевт Елена Трофименко в беседе с Лентой.ру.
По словам специалиста, во время активного громкого смеха у человека работают диафрагма и мышцы туловища, что положительно влияет на кровообращение и ток лимфы, а также активирует нервную систему. Можно сказать, что смех влияет на организм как дыхательная гимнастика.
При этом врач отметила, что организм не различает причину смеха – искусственную или настоящую.
Кроме того, смех помогает бороться со стрессом, последствиями травмирующих событий, ссор или конфликтов.
"Смех способствует снижению артериального давления, укреплению дыхательных мышц, повышению насыщения тканей кислородом, снижению уровня кортизола в организме и повышению выработки эндорфина",- считает врач.
Также смех снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессий. В то же время он обладает обезболивающим эффектом и укрепляет иммунную систему.
Люди, в жизни которых нет смеха, веселья и других положительных эмоций, могут иметь плохой сон, повышенную тревожность и даже риск развития заболеваний сердца и ЖКТ. Суточная норма смеха для человека составляет примерно 30 минут.
Врач подчеркивает, что сила смеха имеет определенные границы – не нужно пытаться им вылечить депрессию или серьезную психологическую травму. В подобных ситуациях необходимо обращаться к специалисту.