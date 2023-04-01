https://uz.sputniknews.ru/20230401/vrach-nazvala-neojidannyy-sposob-borby-s-boleznyami--33444222.html

Врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями

Врач назвала неожиданный способ борьбы с болезнями

Что помогает в борьбе со стрессом и болезнями – в нашем материале.

2023-04-01T22:00+0500

2023-04-01T22:00+0500

2023-04-01T22:00+0500

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В профилактике болезней поможет один неожиданный и доступный всем способ – смех, рассказала врач-терапевт Елена Трофименко в беседе с Лентой.ру.По словам специалиста, во время активного громкого смеха у человека работают диафрагма и мышцы туловища, что положительно влияет на кровообращение и ток лимфы, а также активирует нервную систему. Можно сказать, что смех влияет на организм как дыхательная гимнастика.При этом врач отметила, что организм не различает причину смеха – искусственную или настоящую.Кроме того, смех помогает бороться со стрессом, последствиями травмирующих событий, ссор или конфликтов.Также смех снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессий. В то же время он обладает обезболивающим эффектом и укрепляет иммунную систему.Люди, в жизни которых нет смеха, веселья и других положительных эмоций, могут иметь плохой сон, повышенную тревожность и даже риск развития заболеваний сердца и ЖКТ. Суточная норма смеха для человека составляет примерно 30 минут.Врач подчеркивает, что сила смеха имеет определенные границы – не нужно пытаться им вылечить депрессию или серьезную психологическую травму. В подобных ситуациях необходимо обращаться к специалисту.Читайте также:Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином СЧем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?

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