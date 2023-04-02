https://uz.sputniknews.ru/20230402/lavrov-obsudil-s-blinkenom-zaderjanie-grajdanina-ssha-v-rossii-33456024.html

Лавров обсудил с Блинкеном задержание гражданина США в России

Лавров обсудил с Блинкеном задержание гражданина США в России

Министр иностранных дел России подчеркнул необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством.

2023-04-02T19:42+0500

2023-04-02T19:42+0500

2023-04-02T19:42+0500

россия

сергей лавров

сша

журналист

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ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает пресс-служба МИД РФ.В ходе переговоров стороны обсудили задержание гражданина США, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже."Было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - сообщает пресс-служба МИД.Сергей Лавров подчеркнул, что Эван Гершкович был пойман с поличным при попытке получения секретных сведений, а также под прикрытием журналистского статуса собирал данные, составляющие государственную тану."В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское Посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд", - говорится на сайте МИД России.Стороны также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, сообщает пресс-служба.О задержании журналиста Эвана Гершковича сообщила 30 апреля ФСБ России. Сотрудник Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.В Wall Street Journalотвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".Читайте также: Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

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