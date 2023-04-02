https://uz.sputniknews.ru/20230402/lavrov-obsudil-s-blinkenom-zaderjanie-grajdanina-ssha-v-rossii-33456024.html
Лавров обсудил с Блинкеном задержание гражданина США в России
Лавров обсудил с Блинкеном задержание гражданина США в России
Министр иностранных дел России подчеркнул необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством.
2023-04-02T19:42+0500
2023-04-02T19:42+0500
2023-04-02T19:42+0500
россия
сергей лавров
сша
журналист
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ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает пресс-служба МИД РФ.В ходе переговоров стороны обсудили задержание гражданина США, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже."Было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - сообщает пресс-служба МИД.Сергей Лавров подчеркнул, что Эван Гершкович был пойман с поличным при попытке получения секретных сведений, а также под прикрытием журналистского статуса собирал данные, составляющие государственную тану."В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское Посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд", - говорится на сайте МИД России.Стороны также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, сообщает пресс-служба.О задержании журналиста Эвана Гершковича сообщила 30 апреля ФСБ России. Сотрудник Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.В Wall Street Journalотвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".Читайте также: Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
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россия сша министр иностранных дел сергей лавров госсекретарь энтони блинкен журналист wall street journal эван гершкович задержание шпионаж секретные данные государственная тайна
россия сша министр иностранных дел сергей лавров госсекретарь энтони блинкен журналист wall street journal эван гершкович задержание шпионаж секретные данные государственная тайна
Лавров обсудил с Блинкеном задержание гражданина США в России
Министр иностранных дел России подчеркнул необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством.
ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik
. Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает
пресс-служба МИД РФ.
В ходе переговоров стороны обсудили задержание гражданина США, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
"Было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - сообщает пресс-служба МИД.
Сергей Лавров подчеркнул, что Эван Гершкович был пойман с поличным при попытке получения секретных сведений, а также под прикрытием журналистского статуса собирал данные, составляющие государственную тану.
"В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское Посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд", - говорится на сайте МИД России.
Стороны также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, сообщает пресс-служба.
О задержании журналиста Эвана Гершковича сообщила 30 апреля ФСБ России. Сотрудник Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
В Wall Street Journalотвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".