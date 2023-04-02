https://uz.sputniknews.ru/20230402/pyat-jiteley-melitopolya-gospitalizirovany-posle-obstrela-vsu-33447478.html
Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ
Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ
В результате обстрела повреждены локомотивное депо и жилой дом.
2023-04-02T15:12+0500
2023-04-02T15:12+0500
2023-04-02T15:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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обстрел
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ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщиает РИА Новости со ссылкой на власти города. Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека. Читайте также: Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"
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специальная военная операция россии на украине сво украина россия всу обстрел мелитополь
специальная военная операция россии на украине сво украина россия всу обстрел мелитополь
Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ
В результате обстрела повреждены локомотивное депо и жилой дом.
ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщиает РИА Новости со ссылкой на власти города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека.
"По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима", - сообщается в Telegram-канале администрации города.