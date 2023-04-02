https://uz.sputniknews.ru/20230402/pyat-jiteley-melitopolya-gospitalizirovany-posle-obstrela-vsu-33447478.html

Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ

Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ

В результате обстрела повреждены локомотивное депо и жилой дом.

2023-04-02T15:12+0500

2023-04-02T15:12+0500

2023-04-02T15:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

обстрел

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ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщиает РИА Новости со ссылкой на власти города. Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека. Читайте также: Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"

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