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Узбекистан закупил 10 автобусов для междугородних маршрутов
Узбекистан закупил 10 автобусов для междугородних маршрутов
Теперь по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара" смогут ездить дополнительно 550 пассажиров в сутки.
2023-04-02T16:24+0500
2023-04-02T16:24+0500
2023-04-02T17:04+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан закупил 10 новых автобусов. Они будут курсировать по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара". Об этом сообщает информационная служба Минтранса.Автобусы YUTONG китайского производства закупило ООО "Олл Комфорт"."В целях организации эффективного использования данных автобусов планируется выпустить их на маршрут "Бухара-Ташкент-Бухара" автобуса № 701", - говорится в сообщении.В результате по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара" можно будет перевозить дополнительно 550 пассажиров в сутки.Читайте также: Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч
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узбекистан ташкент бухара междугородние автобусы
узбекистан ташкент бухара междугородние автобусы
Узбекистан закупил 10 автобусов для междугородних маршрутов
16:24 02.04.2023 (обновлено: 17:04 02.04.2023)
Теперь по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара" смогут ездить дополнительно 550 пассажиров в сутки.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Узбекистан закупил 10 новых автобусов. Они будут курсировать по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара". Об этом сообщает
информационная служба Минтранса.
Автобусы YUTONG китайского производства закупило ООО "Олл Комфорт".
"В целях организации эффективного использования данных автобусов планируется выпустить их на маршрут "Бухара-Ташкент-Бухара" автобуса № 701", - говорится в сообщении.
В результате по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара" можно будет перевозить дополнительно 550 пассажиров в сутки.