https://uz.sputniknews.ru/20230402/uzbekistan-zakupil-10-avtobusov-dlya-mejdugorodnix-marshrutov-33447815.html

Узбекистан закупил 10 автобусов для междугородних маршрутов

Узбекистан закупил 10 автобусов для междугородних маршрутов

Теперь по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара" смогут ездить дополнительно 550 пассажиров в сутки.

2023-04-02T16:24+0500

2023-04-02T16:24+0500

2023-04-02T17:04+0500

общество

автобус

узбекистан

ташкент

бухара

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан закупил 10 новых автобусов. Они будут курсировать по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара". Об этом сообщает информационная служба Минтранса.Автобусы YUTONG китайского производства закупило ООО "Олл Комфорт"."В целях организации эффективного использования данных автобусов планируется выпустить их на маршрут "Бухара-Ташкент-Бухара" автобуса № 701", - говорится в сообщении.В результате по маршруту "Бухара-Ташкент-Бухара" можно будет перевозить дополнительно 550 пассажиров в сутки.Читайте также: Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч

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