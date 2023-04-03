https://uz.sputniknews.ru/20230403/eksperty-ssha-nuzhno-prislushatsya-preduprezhdeniyam-rossii-yadernom-oruzhii-33479012.html
В США призвали прислушаться к предупреждениям России
В США призвали прислушаться к предупреждениям России
Эксперты атомной отрасли призвали не игнорировать угрозы России о применении ядерного оружия
2023-04-03T18:24+0500
2023-04-03T18:24+0500
2023-04-03T18:25+0500
политика
сша
россия
мнение эксперта
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0b/24480069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23d668fac8c97d2afc1c7fe34a6bacd2.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.Эксперты полагают, что такое поведение западных политиков связано с тем, что заявления об угрозе возникновения ядерной катастрофы для них становятся все более привычными.Предположения, что Москва может применить ядерное оружие, стали звучать все чаще после приостановки участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также объявления, что Россия построит хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси.Хотя считается, что угроза ядерной войны невелика, эксперты не исключают ее возможность.Читайте также: Особенности размещения российского ядерного оружия в Беларуси
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0b/24480069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ac302dd1b722778a4f85e8966178851.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша россия мнение эксперта ядерное оружие
сша россия мнение эксперта ядерное оружие
В США призвали прислушаться к предупреждениям России
18:24 03.04.2023 (обновлено: 18:25 03.04.2023)
Специалисты атомной отрасли: нельзя игнорировать российские угрозы о применении ядерного оружия.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik
. Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, сообщает
РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.
"Западные союзники не прислушиваются к предупреждениям России и продолжают предоставлять Украине все больше оружия, однако если не воспринимать Москву всерьез, то это может поставить под угрозу весь мир", — сообщает издание.
Эксперты полагают, что такое поведение западных политиков связано с тем, что заявления об угрозе возникновения ядерной катастрофы для них становятся все более привычными.
Предположения, что Москва может применить ядерное оружие, стали звучать все чаще после приостановки участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также объявления, что Россия построит хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси.
Хотя считается, что угроза ядерной войны невелика, эксперты не исключают ее возможность.