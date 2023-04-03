https://uz.sputniknews.ru/20230403/eksperty-ssha-nuzhno-prislushatsya-preduprezhdeniyam-rossii-yadernom-oruzhii-33479012.html

В США призвали прислушаться к предупреждениям России

В США призвали прислушаться к предупреждениям России

Эксперты атомной отрасли призвали не игнорировать угрозы России о применении ядерного оружия

2023-04-03T18:24+0500

2023-04-03T18:24+0500

2023-04-03T18:25+0500

политика

сша

россия

мнение эксперта

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.Эксперты полагают, что такое поведение западных политиков связано с тем, что заявления об угрозе возникновения ядерной катастрофы для них становятся все более привычными.Предположения, что Москва может применить ядерное оружие, стали звучать все чаще после приостановки участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также объявления, что Россия построит хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси.Хотя считается, что угроза ядерной войны невелика, эксперты не исключают ее возможность.Читайте также: Особенности размещения российского ядерного оружия в Беларуси

россия

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