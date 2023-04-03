https://uz.sputniknews.ru/20230403/gde-segodnya-tashkentcam-otklyuchat-goryachuyu-vodu-adresa-33435654.html

Где сегодня ташкентцам отключат горячую воду — адреса

Где сегодня ташкентцам отключат горячую воду — адреса

В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды

2023-04-03T08:00+0500

2023-04-03T08:00+0500

2023-04-03T09:21+0500

общество

узбекистан

горячая вода

вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Сегодня воды не будет:ТЦ-4 (М-0,1) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, Мингурик, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Шастри, Яхё Гулямова, Садика Азимова, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, Талабалар, Университетская, 2-ая улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган-1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ, площадь Хамида Алимджана.Кроме того, горячую воду отключат по ул. Хусайн Бойкаро (зоны массива "Водник").Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут

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