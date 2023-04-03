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https://uz.sputniknews.ru/20230403/gde-segodnya-tashkentcam-otklyuchat-goryachuyu-vodu-adresa-33435654.html
Где сегодня ташкентцам отключат горячую воду — адреса
Где сегодня ташкентцам отключат горячую воду — адреса
В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды
2023-04-03T08:00+0500
2023-04-03T09:21+0500
общество
узбекистан
горячая вода
вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Сегодня воды не будет:ТЦ-4 (М-0,1) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, Мингурик, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Шастри, Яхё Гулямова, Садика Азимова, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, Талабалар, Университетская, 2-ая улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган-1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ, площадь Хамида Алимджана.Кроме того, горячую воду отключат по ул. Хусайн Бойкаро (зоны массива "Водник").Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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узбекистан горячая вода отключение адреса улицы
узбекистан горячая вода отключение адреса улицы

Где сегодня ташкентцам отключат горячую воду — адреса

08:00 03.04.2023 (обновлено: 09:21 03.04.2023)
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В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Сегодня воды не будет:
ТЦ-4 (М-0,1) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, Мингурик, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Шастри, Яхё Гулямова, Садика Азимова, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, Талабалар, Университетская, 2-ая улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган-1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ, площадь Хамида Алимджана.
Кроме того, горячую воду отключат по ул. Хусайн Бойкаро (зоны массива "Водник").
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Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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