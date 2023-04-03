Где сегодня ташкентцам отключат горячую воду — адреса
08:00 03.04.2023 (обновлено: 09:21 03.04.2023)
© Sputnik / Игорь Зарембо //
В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Сегодня воды не будет:
ТЦ-4 (М-0,1) — проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, Мингурик, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Шастри, Яхё Гулямова, Садика Азимова, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, Талабалар, Университетская, 2-ая улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган-1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ, площадь Хамида Алимджана.
Кроме того, горячую воду отключат по ул. Хусайн Бойкаро (зоны массива "Водник").
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