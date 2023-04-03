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https://uz.sputniknews.ru/20230403/kakie-produkty-nelzya-hranit-holodilnike-33468920.html
Какую еду нельзя хранить в холодильнике
Какую еду нельзя хранить в холодильнике
Эксперты назвали четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике
2023-04-03T13:07+0500
2023-04-03T13:07+0500
это интересно
холодильник
продукты
запрет
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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Эксперты не рекомендуют класть в холодильник хлеб, мед, помидоры и бананы, сообщает Sputnik Казахстан.Люди часто покупают продукты заранее, а потом хранят их в холодном месте, чтобы продлить срок их годности. Однако, это может не только отрицательно отразиться на их вкусе, но и нанести вред организму.В холодильнике нельзя хранить:Читайте также: Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников
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холодильник продукты запрет
холодильник продукты запрет

Какую еду нельзя хранить в холодильнике

13:07 03.04.2023
© Depositphotos.com / BravissimoSКонтейнеры с продуктами в холодильнике
Контейнеры с продуктами в холодильнике - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / BravissimoS
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Под запрет попали четыре распространенных продукта.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Эксперты не рекомендуют класть в холодильник хлеб, мед, помидоры и бананы, сообщает Sputnik Казахстан.
Люди часто покупают продукты заранее, а потом хранят их в холодном месте, чтобы продлить срок их годности. Однако, это может не только отрицательно отразиться на их вкусе, но и нанести вред организму.
В холодильнике нельзя хранить:
хлеб (лучше завернуть его в пакет и положить в темное место);
мед — это не только ухудшит его вкус, но и ускорит выделение вредных веществ;
бананы — они быстрее испортятся;
помидоры быстрее сгниют и потрескаются, а значит станут опасными для здоровья.
Читайте также: Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников
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