https://uz.sputniknews.ru/20230403/kakie-produkty-nelzya-hranit-holodilnike-33468920.html
Какую еду нельзя хранить в холодильнике
Какую еду нельзя хранить в холодильнике
Эксперты назвали четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике
2023-04-03T13:07+0500
2023-04-03T13:07+0500
2023-04-03T13:07+0500
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холодильник
продукты
запрет
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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Эксперты не рекомендуют класть в холодильник хлеб, мед, помидоры и бананы, сообщает Sputnik Казахстан.Люди часто покупают продукты заранее, а потом хранят их в холодном месте, чтобы продлить срок их годности. Однако, это может не только отрицательно отразиться на их вкусе, но и нанести вред организму.В холодильнике нельзя хранить:Читайте также: Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников
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холодильник продукты запрет
холодильник продукты запрет
Какую еду нельзя хранить в холодильнике
Под запрет попали четыре распространенных продукта.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik
. Эксперты не рекомендуют класть в холодильник хлеб, мед, помидоры и бананы, сообщает
Sputnik Казахстан.
Люди часто покупают продукты заранее, а потом хранят их в холодном месте, чтобы продлить срок их годности. Однако, это может не только отрицательно отразиться на их вкусе, но и нанести вред организму.
В холодильнике нельзя хранить:
хлеб (лучше завернуть его в пакет и положить в темное место);
мед — это не только ухудшит его вкус, но и ускорит выделение вредных веществ;
бананы — они быстрее испортятся;
помидоры быстрее сгниют и потрескаются, а значит станут опасными для здоровья.