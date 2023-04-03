https://uz.sputniknews.ru/20230403/kakie-produkty-nelzya-hranit-holodilnike-33468920.html

Какую еду нельзя хранить в холодильнике

Какую еду нельзя хранить в холодильнике

Эксперты назвали четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике

2023-04-03T13:07+0500

2023-04-03T13:07+0500

2023-04-03T13:07+0500

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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Эксперты не рекомендуют класть в холодильник хлеб, мед, помидоры и бананы, сообщает Sputnik Казахстан.Люди часто покупают продукты заранее, а потом хранят их в холодном месте, чтобы продлить срок их годности. Однако, это может не только отрицательно отразиться на их вкусе, но и нанести вред организму.В холодильнике нельзя хранить:Читайте также: Сахарозаменители могут быть смертельно опасными, предупредил Мясников

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