https://uz.sputniknews.ru/20230403/rossiya-uprostit-uchastie-programme-pereseleniya-sootechestvennikov-33472993.html

Россия упростит переселение соотечественников

Россия упростит переселение соотечественников

Россия упростит участие в программе переселения соотечественников,разрешив подавать заявления из-за рубежа

2023-04-03T14:55+0500

2023-04-03T14:55+0500

2023-04-03T14:55+0500

общество

россия

соотечественники

переселение

госпрограмма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/91/48/914822_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_d2b3c90894a26d4fce877ff7c9d17e29.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Правительство России упростит участие в госпрограмме переселения соотечественников.Они смогут подавать заявления за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу кабмина Михаила Мишустина.Помимо этого, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.По его словам, теперь необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие.Читайте также: Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия госпрограмма переселение соотечественники