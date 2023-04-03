https://uz.sputniknews.ru/20230403/rossiya-uprostit-uchastie-programme-pereseleniya-sootechestvennikov-33472993.html
Россия упростит переселение соотечественников
Россия упростит переселение соотечественников
Россия упростит участие в программе переселения соотечественников,разрешив подавать заявления из-за рубежа
2023-04-03T14:55+0500
2023-04-03T14:55+0500
2023-04-03T14:55+0500
общество
россия
соотечественники
переселение
госпрограмма
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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Правительство России упростит участие в госпрограмме переселения соотечественников.Они смогут подавать заявления за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу кабмина Михаила Мишустина.Помимо этого, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.По его словам, теперь необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие.Читайте также: Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз
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россия госпрограмма переселение соотечественники
россия госпрограмма переселение соотечественники
Россия упростит переселение соотечественников
Заявления на участие программе переселения соотечественников разрешат подавать из-за рубежа.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik
. Правительство России упростит участие в госпрограмме переселения соотечественников.Они смогут подавать заявления за рубежом, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главу кабмина Михаила Мишустина.
"Президентом поставлена задача облегчить добровольное переселение в Россию наших соотечественников из недружественных государств. Правительство упростит для них участие в государственной программе, они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", — сказал Мишустин.
Помимо этого, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.
"Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в госпрограмме станет проводиться по ускоренной процедуре, сократится и пакет необходимых документов", — пояснил премьер-министр.
По его словам, теперь необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие.