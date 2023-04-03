https://uz.sputniknews.ru/20230403/stolichnyy-xokimiyat-obratilsya-k-jitelyam-iz-za-dojdey--33482586.html

Столичный хокимият обратился к жителям из-за дождей

Столичный хокимият обратился к жителям из-за дождей

Администрация города просит сообщать о ЧС.

2023-04-03T20:33+0500

2023-04-03T20:33+0500

2023-04-03T20:33+0500

общество

узбекистан

хокимият ташкента

дождь

погода

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. При возникновении ЧС, возникших на фоне сильных дождей, жители города должны обращаться в соответствующие службы города, передает пресс-служба столичного хокимията.Также ведомство просит горожан соблюдать меры безопасности и не оставлять авто под деревьями или железными конструкциями.Читайте также:

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