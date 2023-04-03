Столичный хокимият обратился к жителям из-за дождей
© Sputnik / Максим БлиновДождь
© Sputnik / Максим Блинов
Администрация города просит сообщать о ЧС, а также соблюдать технику безопасности.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. При возникновении ЧС, возникших на фоне сильных дождей, жители города должны обращаться в соответствующие службы города, передает пресс-служба столичного хокимията.
"Напоминаем, что при возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром, осадками и пр., вы можете обратиться в соответствующие службы хокимията Ташкента по номерам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055",- написано в сообщении хокимията.
Также ведомство просит горожан соблюдать меры безопасности и не оставлять авто под деревьями или железными конструкциями.
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