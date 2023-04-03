https://uz.sputniknews.ru/20230403/umnye-aviabomby-uskoryayut-xod-svo-33483025.html

Умные авиабомбы ускоряют ход СВО

Умные авиабомбы ускоряют ход СВО

Вооруженным силам Украины нечего противопоставить управляемым планирующим авиабомбам ВКС России. 03.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-03T20:57+0500

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Активное применение высокоточных и могущественных крылатых супербомб позволяет быстрее уничтожить противника, и достичь целей специальной военной операции.Киевский режим встревожен "новой угрозой" – ежедневными прилетами по позициям и объектам ВСУ российских корректируемых по спутнику авиабомб калибра 500 – 1500 кг. Крылатые "валькирии" отделяются от бомбардировщиков вне зоны действия украинской ПВО на высотах до 15 километров, преодолевают до 50 километров в планирующем полете, и гарантированно поражают цели. Минимальное отклонение обеспечивает инерциально-спутниковая система наведения. Максимальное разрушение зависит от массы боевой части, для самой мощной авиабомбы УПАБ-1500Б – это 1010 кг. Эта полуторатонная "кувалда" очень эффективно уничтожает особопрочные объекты военной инфраструктуры противника, к примеру, заглубленные командные пункты ВСУ.Аналогичный боеприпас меньшей массы – УПАБ-500Б – несет 390 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность планирующего полета – до 40 километров. Авиабомба предназначена для высокоточного поражения вооружения и военной техники, военно-промышленных объектов, автомобильных и железнодорожных мостов противника с использованием с инерциально-спутниковой системы наведения (круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров).Массированное применение подобных боеприпасов эффективно "выносит" с поля боя укрепрайоны и натовское вооружение ВСУ в оперативном тылу, западные системы ПВО здесь бессильны.Планирующие авиабомбы большой мощности российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" производит не первый год, однако специальная военная операция на Украине определила особую роль УПАБ в ускорении взлома эшелонированной обороны противника. Известно, что по Авдеевскому укрепрайону ежесуточно прилетает от пяти до девяти высокоточных бомб, а по важному объекту ВСУ в Сумской области самолеты ВКС России в ночь на 24 марта нанесли удар десятью управляемыми планирующими бомбами одновременно.Кроме изначально совершенных УПАБ-1500Б, Россия располагает большими запасами свободно падающих авиабомб калибра ФАБ-500. Эти фугасные боеприпасы образца 1962 года также оснащаются раскладными крыльями, аппаратурой навигации, и превращаются в высокоточные планирующие авиабомбы.Расширяя производство нового вооружения и ускоряя модернизацию старого, российский ОПК за год кратно увеличил выпуск обычных и высокоточных боеприпасов. Россия перешла "на военные рельсы" без милитаризации экономики, к чему Запад оказался совершенно не готов.Боевое превосходствоАвиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, в Мариуполе. Первыми попали под раздачу боевики запрещенной в России группировки "Азов" на территории "Азовстали". Боевыми возможностями УПАБ-1500Б напоминает крылатую ракету "воздух – поверхность", полет корректируется с помощью небольших крыльев в средней и хвостовой частях корпуса. Реализуется принцип "запустил-забыл".Авиабомба устойчива к помехам. Дальность ограничена, зато могущество невероятно. Фугасная бетонобойная боевая часть и интеллектуальный взрыватель с тремя режимами задержки детонации позволяет полуторатонной авиабомбе проламывать практически любые бетонные перекрытия, и уничтожать (подрывать) противника изнутри. Эффективно работает и по площадям, могущество тяжелой боевой части компенсируют любое ожидаемое отклонение от точки прицеливания.Авиабомба УПАБ-1500Б построена в цилиндрическом корпусе длиной около пяти метров и диаметром 400 мм. Головной обтекатель – сплошной полусферический, хвостовой отсек – конический. В центральной части корпуса закреплены четыре треугольные плоскости складной конструкции. Бомба совместима с многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-35, фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25.Американский аналог массой 1020 кг и боевой частью 109 кг – бетонобойная авиабомба "с крылышками" GBU-34 – способна пролететь к цели до 24 км от места сброса. Круговое вероятное отклонение от цели – до 15 метров. Уступает российской УПАБ-1500Б по всем параметрам. И в "весовой категории" до 1500 кг американцы (НАТО) больше ничего не имеют.Подобные интегрированные с МиГ-29 бомбы типа JDAM (Joint Direct Attack Munition), а также адаптированные для запуска с наземных систем HIMARSуправляемые бомбы GLSDB – остаются едва ли не последней надеждой киевского режима на перелом ситуации в Донбассе. Дорогие "Томагавки" (одна ракета – 730 тысяч долларов) Вашингтон ВСУ не даст, а средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, в 2022 году составляла 27 тысяч долларов. Боеприпас GLSDB примерно в два раза дороже, и его заявленная дальность поражения – более 100 км. Однако "скрещенные" с хвостовиком снаряда РСЗО "умные" американские авиабомбы оказались уязвимыми для российских комплексов ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1". В Минобороны РФ 28 марта сообщили о перехвате в зоне СВО самой дальнобойной и "умной бомбы" GLSDB марионеточной украинской армии.Все новое – хорошо забытое старое. Радиоуправляемые планирующие авиабомбы Hs293A (фугасная) и FX1400 (тяжелая бронебойная) с разной степенью эффективности применялись Люфтваффе против кораблей англо-американской коалиции в Средиземноморье еще во Второй мировой. Германия в 1943 – 1945 годах использовала 500 "крылатых" боеприпасов, точность которых в среднем достигала 11 процентов – потоплены один линкор, два крейсера, девять эсминцев и 10 торговых судов. Точность и могущество современных управляемых авиабомб возросли многократно, Российский ОПК лидирует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:

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спецоперация, россия, вооружение, мнение эксперта