https://uz.sputniknews.ru/20230404/erdogan-poluchil-pervyy-tureckiy-elektrokar-33490124.html

Эрдогану вручили ключи от первого турецкого электрокара

Эрдогану вручили ключи от первого турецкого электрокара

В Турции наладили собственное производство электромобилей. Цена самой бюджетной модели более $50 тыс.

2023-04-04T10:48+0500

2023-04-04T10:48+0500

2023-04-04T12:23+0500

в мире

турция

электромобиль

производство

реджеп тайип эрдоган

ключи

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал владельцем первого электрокара, произведенного турецкой компанией TOGG, сообщает РИА Новости.На церемонии презентовали два экземпляра TOGG. Президент вместе с женой сел в машину красного цвета. По словам Эрдогана, сам он планирует водить автомобиль синего цвета.Следующим электрокар получит президент Азербайджана Ильхам Алиев.Напомним: в октябре 2022 года официально открыли завод по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будут выпускать в двух версиях — седан и внедорожник. Право приобрести первый турецкий электрокар получили пока только победители жеребьевки. Для участия в ней необходим был залог в размере 60 тыс. лир (чуть более $3 тыс.).Самая доступная модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тыс. лир (более $50 тыс.). Первые поставки запланировали на июль.Как утверждает производитель, электромобиль может разогнаться до 100 километров в час за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора потребуется 28 минут со специальной зарядкой, а от обычной розетки аккумулятор зарядится за 6 часов.Также производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядных станций для электромобилей.В начале весны власти Турции ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями. Кроме того, изменили критерии налогообложения электромобилей. В частности, налог 10% будет взиматься с электромобилей мощностью до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 млн лир. Автомобиль дороже этой суммы и мощностью до 160 киловатт будет облагаться налогом в 40%, а в случае превышения этой мощности налог составит 50-60%.Читайте также: Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей

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