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https://uz.sputniknews.ru/20230404/erdogan-poluchil-pervyy-tureckiy-elektrokar-33490124.html
Эрдогану вручили ключи от первого турецкого электрокара
Эрдогану вручили ключи от первого турецкого электрокара
В Турции наладили собственное производство электромобилей. Цена самой бюджетной модели более $50 тыс.
2023-04-04T10:48+0500
2023-04-04T12:23+0500
в мире
турция
электромобиль
производство
реджеп тайип эрдоган
ключи
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал владельцем первого электрокара, произведенного турецкой компанией TOGG, сообщает РИА Новости.На церемонии презентовали два экземпляра TOGG. Президент вместе с женой сел в машину красного цвета. По словам Эрдогана, сам он планирует водить автомобиль синего цвета.Следующим электрокар получит президент Азербайджана Ильхам Алиев.Напомним: в октябре 2022 года официально открыли завод по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будут выпускать в двух версиях — седан и внедорожник. Право приобрести первый турецкий электрокар получили пока только победители жеребьевки. Для участия в ней необходим был залог в размере 60 тыс. лир (чуть более $3 тыс.).Самая доступная модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тыс. лир (более $50 тыс.). Первые поставки запланировали на июль.Как утверждает производитель, электромобиль может разогнаться до 100 километров в час за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора потребуется 28 минут со специальной зарядкой, а от обычной розетки аккумулятор зарядится за 6 часов.Также производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядных станций для электромобилей.В начале весны власти Турции ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями. Кроме того, изменили критерии налогообложения электромобилей. В частности, налог 10% будет взиматься с электромобилей мощностью до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 млн лир. Автомобиль дороже этой суммы и мощностью до 160 киловатт будет облагаться налогом в 40%, а в случае превышения этой мощности налог составит 50-60%.Читайте также: Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей
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турция эрдоган электрокар ключи электромобили производство
турция эрдоган электрокар ключи электромобили производство

Эрдогану вручили ключи от первого турецкого электрокара

10:48 04.04.2023 (обновлено: 12:23 04.04.2023)
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
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В Турции наладили собственное производство электромобилей. Цена самой бюджетной модели более $50 тыс.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал владельцем первого электрокара, произведенного турецкой компанией TOGG, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы стали свидетелями осуществления 60-летней мечты нашего народа. TOGG побил рекорды, это наш собственный автомобиль", — сказал Эрдоган во время передачи только сошедшего с конвейера авто.

На церемонии презентовали два экземпляра TOGG. Президент вместе с женой сел в машину красного цвета. По словам Эрдогана, сам он планирует водить автомобиль синего цвета.
Следующим электрокар получит президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Напомним: в октябре 2022 года официально открыли завод по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будут выпускать в двух версиях — седан и внедорожник. Право приобрести первый турецкий электрокар получили пока только победители жеребьевки. Для участия в ней необходим был залог в размере 60 тыс. лир (чуть более $3 тыс.).
Самая доступная модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тыс. лир (более $50 тыс.). Первые поставки запланировали на июль.
Как утверждает производитель, электромобиль может разогнаться до 100 километров в час за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора потребуется 28 минут со специальной зарядкой, а от обычной розетки аккумулятор зарядится за 6 часов.
Также производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядных станций для электромобилей.
В начале весны власти Турции ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями. Кроме того, изменили критерии налогообложения электромобилей. В частности, налог 10% будет взиматься с электромобилей мощностью до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 млн лир. Автомобиль дороже этой суммы и мощностью до 160 киловатт будет облагаться налогом в 40%, а в случае превышения этой мощности налог составит 50-60%.
Читайте также: Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей
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