https://uz.sputniknews.ru/20230404/jiteli-tashkenta-vybirayut-nazvaniya-novym-stantsiyam-nadzemnogo-metro-33515589.html
Жители Ташкента выбирают названия новым станциям надземного метро
Жители Ташкента выбирают названия новым станциям надземного метро
Специальная комиссия отобрала из всех предложенных вариантов по три названия для каждой из 19 новых станций.
2023-04-04T19:25+0500
2023-04-04T19:25+0500
2023-04-04T19:36+0500
общество
узбекистан
ташкент
метро
ташкентский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32844294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaee33ff5915701d34af8448c41f7b15.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Жители Ташкента голосуют за название новых станций метро. Голосование в онлайн формате продлится до 18 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Все предложения жителей власти столицы собирали в декабре на портале geonom.tashkent.uz. Граждане придумывали названия для 19-ти станций линий "Дустлик-Куйлюк" и "Алмазар-Сергели" надземного столичного метрополитена.После чего специальная рабочая группа при Министерстве транспорта, в состав которой вошли видные учёные, историки, филологи, эксперты, а также представители СМИ и блогеры, рассмотрели все предложенные варианты и выбрали по три возможных названия для каждой из станций.Теперь жителям Ташкента предстоит выбрать из трех вариантов один, который и станет официальным названием станции надземного метро. Проголосовать можно на сайте Читайте также: Просьба о помощи сквозь узоры иката: социальная реклама в метро Ташкента
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32844294_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9a8bc06628bebc1aad12ad5cff83980a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент голосование название станций метро надземного линии "дустлик-куйлюк" "алмазар-сергели"
узбекистан ташкент голосование название станций метро надземного линии "дустлик-куйлюк" "алмазар-сергели"
Жители Ташкента выбирают названия новым станциям надземного метро
19:25 04.04.2023 (обновлено: 19:36 04.04.2023)
Специальная комиссия отобрала из всех предложенных вариантов по три названия для каждой из 19 новых станций.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Жители Ташкента голосуют за название новых станций метро. Голосование в онлайн формате продлится до 18 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Все предложения жителей власти столицы собирали в декабре на портале geonom.tashkent.uz. Граждане придумывали названия для 19-ти станций линий "Дустлик-Куйлюк" и "Алмазар-Сергели" надземного столичного метрополитена.
После чего специальная рабочая группа при Министерстве транспорта, в состав которой вошли видные учёные, историки, филологи, эксперты, а также представители СМИ и блогеры, рассмотрели все предложенные варианты и выбрали по три возможных названия для каждой из станций.
Теперь жителям Ташкента предстоит выбрать из трех вариантов один, который и станет официальным названием станции надземного метро. Проголосовать можно на сайте