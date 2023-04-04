https://uz.sputniknews.ru/20230404/jiteli-tashkenta-vybirayut-nazvaniya-novym-stantsiyam-nadzemnogo-metro-33515589.html

Жители Ташкента выбирают названия новым станциям надземного метро

Жители Ташкента выбирают названия новым станциям надземного метро

Специальная комиссия отобрала из всех предложенных вариантов по три названия для каждой из 19 новых станций.

2023-04-04T19:25+0500

2023-04-04T19:25+0500

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общество

узбекистан

ташкент

метро

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Жители Ташкента голосуют за название новых станций метро. Голосование в онлайн формате продлится до 18 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Все предложения жителей власти столицы собирали в декабре на портале geonom.tashkent.uz. Граждане придумывали названия для 19-ти станций линий "Дустлик-Куйлюк" и "Алмазар-Сергели" надземного столичного метрополитена.После чего специальная рабочая группа при Министерстве транспорта, в состав которой вошли видные учёные, историки, филологи, эксперты, а также представители СМИ и блогеры, рассмотрели все предложенные варианты и выбрали по три возможных названия для каждой из станций.Теперь жителям Ташкента предстоит выбрать из трех вариантов один, который и станет официальным названием станции надземного метро. Проголосовать можно на сайте Читайте также: Просьба о помощи сквозь узоры иката: социальная реклама в метро Ташкента

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