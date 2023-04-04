https://uz.sputniknews.ru/20230404/orujeynaya-zapadnya-zapada-degradatsiya-nato-i-gore-pobejdennym-vsu-33514360.html

Оружейная западня Запада: деградация НАТО, и горе побежденным ВСУ

Оружейная западня Запада: деградация НАТО, и горе побежденным ВСУ

"Многолетняя" программа военной помощи киевскому режиму, как антироссийскому проекту США в Европе, обрекает страны НАТО на экономическую и политическую... 04.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-04T21:00+0500

2023-04-04T21:00+0500

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Россия никогда не смирится с существованием на своих рубежах откровенно враждебных, милитаризованных государств, и трансформирует их всеми военно-политическими средствами – в интересах национальной безопасности, и в соответствии с российской исторической традицией, которая сложилась задолго до провозглашения независимости США в 1783 году.Главы МИД стран НАТО на встрече 4 – 5 апреля в Брюсселе намерены согласовать основы многолетней программы военной поддержки киевского режима. Рассматривается удвоение финансирования спецфонда для Украины – с 250 млн до 500 млн евро в год (которое не устранит дефицит 155-мм артиллерийских снарядов в странах НАТО и "снарядный голод" ВСУ). Одновременно руководство альянса подчеркивает невозможность членства Украины "в ближайшее время".США со своей стороны анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов. Конкретное содержание станет известно на текущей неделе. Однако внушительные цифры финансирования и громкие декларации о намерениях не могут скрыть суровую реальность: ВСУ к началу апреля получили всего 57 из 293 западных танков (19 процентов). Поставки на Украину остальных 236 танков остаются под вопросом, большинство машин – откровенно антикварные (178 танков Leopard 1A5), и нуждаются в капремонте.Буксует западная программа подготовки украинских солдат. В 26 государствах проходят обучение около 11 тысяч резервистов ВСУ. В среднем – по одному батальону в каждой стране альянса. За год американские военные инструкторы в Европе подготовили всего 7000 солдат киевского режима. Такие цифры выглядят крайне неубедительно на фоне безвозвратных потерь ВСУ – около 200 тысяч военнослужащих за первые 400 дней спецоперации. При отсутствии необходимых средств и сил, Вашингтон почти пинками подталкивает украинскую армию к масштабному "контрнаступлению", для которого требуются сотни тысяч обученных солдат, тысячи единиц бронетехники, авиации, артиллерии, и миллионы 155-мм снарядов. В этом есть своя логика: если ВСУ не побеждают, а второй год теряют укрепрайоны и населенные пункты, США становится труднее обосновать союзникам целесообразность предоставления гигантской военной помощи Украине. Для продолжения финансирования ВСУ должны "получить значительную территорию в ходе предстоящего наступления". Даже при незначительных шансах на успех, "ужасный конец" украинской армии и новый "железный занавес" – Западу выгоднее дорогостоящего "ужаса без конца".Цели не по средствамКризис западного ВПК и проблема нехватки специалистов ВСУ – очевидны, и в обозримой перспективе неисправимы. Боеспособных обычных вооружений и подготовленных резервов на Украине становится все меньше. В США сосредоточены 90 процентов ВПК НАТО, но даже американцы за год не нарастили ежемесячное производство 155-мм снарядов с 14 тысяч до 20 тысяч, на 2024-й – поставили планку 40 тысяч. При минимальном расходе ВСУ – 90 тысяч снарядов в месяц. Объективно европейские страны альянса также не смогут заметно нарастить военное производство в ближайшие годы. Они и без того ощущают огромное давление на экономику, промышленность и национальную оборону. Торгово-промышленная палата Германии в феврале предупредила, что к концу 2023 года украинский конфликт обойдется Берлину в 160 млрд евро, а потери ВВП на душу населения составят 2000 евро (4% ВВП страны). И хотя в ЕС утвердили план поставок Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев, реализация проекта обещает ВСУ все тот же "голодный паек" – 3000 снарядов в день, на 1000 км линии боевого соприкосновения.Следовательно, необходимого для превосходства на региональном ТВД количества боеприпасов, бронетехники, артиллерии и авиации киевский режим не получит никогда. Еще стреляют пушки, но ковбойский расчет Вашингтона на "быструю победу" над Россией методом консолидации арсеналов НАТО, жертвоприношения ВСУ, и введения "адских" экономических санкций уже обернулся стратегическим провалом. Издание New York Times замечает, что бюджет США на военную помощь Украине будет исчерпан примерно к сентябрю. Высокопоставленный представитель Пентагона назвал последний транш снарядов и ракет для ВСУ "заключительной попыткой".Оборонно-промышленный комплекс РФ выгодно контрастирует (1600 новых танков в год), и надежно закрепляет количественное и качественное, тактическое и стратегическое – безусловное – превосходство Российской армии в зоне СВО. Экономика РФ стабильна. Поэтому вчерашнее заявление постпреда США в НАТО Джулианны Смит: "Мы ожидаем что Украина в ближайшие недели проведет контрнаступление" – выглядит как прямое и безрассудное указание киевскому режиму отправить ВСУ в "мясорубку", чтобы самоубиться. Да, ослабление России уничтожением значительной части населения Украины (с промытыми мозгами) – вполне легитимный и рабочий метод в системе координат коллективного Запада. По приказу из Вашингтона ВСУ пойдут в последнее наступление куда угодно, хоть на Белгород. А что будет потом, американцев не волнует: промежуточные цели в Старом свете уже достигнуты, ЕС – не конкурент.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отметил, что страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, и "не скрывают своей главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения". Чрезвычайно высокие ставки Запада предполагают значительные жертвы – роль и судьба Украины предопределены изначально. И сегодня даже в самых русофобских странах Европы понимают, что в прокси-войне с Западом Россия "опять победит". На знамени Московского Кремля совершенно определенно начертано: "Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства". Эта мысль резонирует с настроем практически всего российского общества, и адресована не только бандеровской Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также: Умные авиабомбы ускоряют ход СВО

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