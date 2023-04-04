https://uz.sputniknews.ru/20230404/sergey-lavrov-zayavil-smene-vzglyadov-rossii-na-evrosoyuz-33488557.html

Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

Глава МИД РФ назвал причины смены взглядов России на Евросоюз.

2023-04-04T09:38+0500

2023-04-04T09:38+0500

2023-04-04T09:38+0500

политика

россия

евросоюз

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.В числе других причин Лавров назвал накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.Однако, уточнил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".Читайте также: Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

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