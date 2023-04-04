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Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Глава МИД РФ назвал причины смены взглядов России на Евросоюз.
2023-04-04T09:38+0500
2023-04-04T09:38+0500
2023-04-04T09:38+0500
политика
россия
евросоюз
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.В числе других причин Лавров назвал накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.Однако, уточнил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".Читайте также: Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
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россия евросоюз сергей лавров
россия евросоюз сергей лавров
Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Глава МИД РФ назвал причины смены взглядов России на Евросоюз.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает
РИА Новости.
"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. <...> По этим причинам мы рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — пояснил дипломат.
В числе других причин Лавров назвал накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.
По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.
Однако, уточнил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.
Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".