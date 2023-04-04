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Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Глава МИД РФ назвал причины смены взглядов России на Евросоюз.
2023-04-04T09:38+0500
2023-04-04T09:38+0500
политика
россия
евросоюз
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.В числе других причин Лавров назвал накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.Однако, уточнил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".Читайте также: Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
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россия евросоюз сергей лавров
россия евросоюз сергей лавров

Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

09:38 04.04.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Глава МИД РФ назвал причины смены взглядов России на Евросоюз.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. <...> По этим причинам мы рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — пояснил дипломат.
В числе других причин Лавров назвал накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.
По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.
Однако, уточнил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.
Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".
Читайте также: Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
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