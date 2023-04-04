https://uz.sputniknews.ru/20230404/uzbekistan-airways-nachala-polety-iz-tashkenta-v-nijniy-novgorod-33501018.html
Uzbekistan Airways начала полеты из Ташкента в Нижний Новгород
Uzbekistan Airways начала полеты из Ташкента в Нижний Новгород
Из Ташкента в Нижний Новгород будут выполнять регулярные авиарейсы два раза в неделю
2023-04-04T14:05+0500
2023-04-04T14:05+0500
2023-04-04T14:05+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
ташкент
нижний новгород
самолет
прямой рейс
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана начала выполнять регулярные рейсы из Ташкента в Нижний Новгород по весенне-летнему расписанию, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.Самолеты из Ташкента в российский город будут летать по вторникам и субботам.Время вылета и прилета:Время вылета и прилета указано местное для каждого пункта.Читайте также: Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию
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uzbekistan airways ташкент нижний новгород самолет рейс авиасообщение
uzbekistan airways ташкент нижний новгород самолет рейс авиасообщение
Uzbekistan Airways начала полеты из Ташкента в Нижний Новгород
Национальный авиаперевозчик анонсировал новое направление: из столицы Узбекистана — в один из старейших городов России. Полеты будут выполнять дважды в неделю.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Национальная авиакомпания Узбекистана начала выполнять регулярные рейсы из Ташкента в Нижний Новгород по весенне-летнему расписанию, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airways.
Самолеты из Ташкента в российский город будут летать по вторникам и субботам.
вылет из Ташкента — 18.00;
прилет в Нижний Новгород — 20.00;
вылет из Нижнего Новгорода — 21.30;
прилет в Ташкент — 03.00 следующего дня.
Время вылета и прилета указано местное для каждого пункта.