https://uz.sputniknews.ru/20230404/uzbekistan-airways-nachala-polety-iz-tashkenta-v-nijniy-novgorod-33501018.html

Uzbekistan Airways начала полеты из Ташкента в Нижний Новгород

Uzbekistan Airways начала полеты из Ташкента в Нижний Новгород

Из Ташкента в Нижний Новгород будут выполнять регулярные авиарейсы два раза в неделю

2023-04-04T14:05+0500

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общество

авиакомпания uzbekistan airways

ташкент

нижний новгород

самолет

прямой рейс

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана начала выполнять регулярные рейсы из Ташкента в Нижний Новгород по весенне-летнему расписанию, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.Самолеты из Ташкента в российский город будут летать по вторникам и субботам.Время вылета и прилета:Время вылета и прилета указано местное для каждого пункта.Читайте также: Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию

ташкент

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