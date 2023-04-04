https://uz.sputniknews.ru/20230404/uzbekistan-vengriya-sozdadut-specialnyy-investfond-33503878.html

Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд

Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд

Специальный инвестиционный фонд с уставным капиталом в размере € 50 млн будет финансировать конкретные проекты венгерских компаний в Узбекистане.

2023-04-04T15:23+0500

2023-04-04T15:23+0500

2023-04-04T15:23+0500

экономика

узбекистан

венгрия

сотрудничество

проект

фонд

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.Узбекистан и Венгрия намерены основать специальный инвестиционный фонд, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.Вопросы создания фонда с уставным капиталом в размере €50 млн согласовали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь. Встреча прошла в онлайн формате.Также обсудили реализацию совместных проектов. Так, венгерские компании организуют в Ташобласти птицеводческий кластер и вместе с узбекскими партнерами построят в Каракалпакстане комплекс по переработке лакрицы.Кроме этого, осуществляют проекты по производству инновационных лекарственных препаратов и автокомплектующих. Стороны договорились, что поддержат инициаторов для успешной реализации каждого проекта.Также речь шла об очередном заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии в Будапеште 22-2З мая 2023 года.Читайте также: Мирзиёев встретился с премьер-министром ВенгрииВ Будапеште открылось посольство Узбекистана

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