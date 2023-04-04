https://uz.sputniknews.ru/20230404/uzbekistan-vengriya-sozdadut-specialnyy-investfond-33503878.html
Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд
Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд
Специальный инвестиционный фонд с уставным капиталом в размере € 50 млн будет финансировать конкретные проекты венгерских компаний в Узбекистане.
2023-04-04T15:23+0500
2023-04-04T15:23+0500
2023-04-04T15:23+0500
экономика
узбекистан
венгрия
сотрудничество
проект
фонд
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.Узбекистан и Венгрия намерены основать специальный инвестиционный фонд, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.Вопросы создания фонда с уставным капиталом в размере €50 млн согласовали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь. Встреча прошла в онлайн формате.Также обсудили реализацию совместных проектов. Так, венгерские компании организуют в Ташобласти птицеводческий кластер и вместе с узбекскими партнерами построят в Каракалпакстане комплекс по переработке лакрицы.Кроме этого, осуществляют проекты по производству инновационных лекарственных препаратов и автокомплектующих. Стороны договорились, что поддержат инициаторов для успешной реализации каждого проекта.Также речь шла об очередном заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии в Будапеште 22-2З мая 2023 года.Читайте также: Мирзиёев встретился с премьер-министром ВенгрииВ Будапеште открылось посольство Узбекистана
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узбекистан венгрия сотрудничество фонд инвестиции проекты
узбекистан венгрия сотрудничество фонд инвестиции проекты
Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд
Он будет финансировать конкретные проекты венгерских компаний в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik
.Узбекистан и Венгрия намерены основать специальный инвестиционный фонд, сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.
Вопросы создания фонда с уставным капиталом в размере €50 млн согласовали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь. Встреча прошла в онлайн формате.
Также обсудили реализацию совместных проектов. Так, венгерские компании организуют в Ташобласти птицеводческий кластер и вместе с узбекскими партнерами построят в Каракалпакстане комплекс по переработке лакрицы.
Кроме этого, осуществляют проекты по производству инновационных лекарственных препаратов и автокомплектующих. Стороны договорились, что поддержат инициаторов для успешной реализации каждого проекта.
Также речь шла об очередном заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии в Будапеште 22-2З мая 2023 года.