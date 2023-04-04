https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-nekotoryh-rayonah-tashkenta-otklyuchat-goryachuyu-vodu-adresa-33488022.html

В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду – адреса

В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду – адреса

В столице в ряде районов до 5 апреля проводят однодневные отключения горячей воды

2023-04-04T08:55+0500

2023-04-04T08:55+0500

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общество

узбекистан

горячая вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в Ташкенте проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Так, сегодня, воды не будет:Читайте также:В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям

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