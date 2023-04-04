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https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-nekotoryh-rayonah-tashkenta-otklyuchat-goryachuyu-vodu-adresa-33488022.html
В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду – адреса
В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду – адреса
В столице в ряде районов до 5 апреля проводят однодневные отключения горячей воды
2023-04-04T08:55+0500
2023-04-04T08:55+0500
общество
узбекистан
горячая вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в Ташкенте проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Так, сегодня, воды не будет:Читайте также:В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям
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узбекистан горячая вода отключение компания veolia energy tashkent проспект амира темура улица ахмада даниша
узбекистан горячая вода отключение компания veolia energy tashkent проспект амира темура улица ахмада даниша

В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду – адреса

08:55 04.04.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко /  / Перейти в фотобанкКухонный кран.
Кухонный кран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
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В столице в ряде районов до 5 апреля проводят однодневные отключения горячей воды.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в Ташкенте проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Так, сегодня, воды не будет:
ТЦ-4 (М-4,8) — проспект Амира Темура, ул. Ахмада Даниша, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, массив Юнусабад кварталы 1-19.
ТЦ-5 (М-0,4) — ул. Заргарлик, Лутфи, Гулистан, Фархадская, Кичик халка йули, Наккашлык, Ширин, Максуда Шейхзада, Аль-Хорезми, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 7,10-26, 30, 31, Г9А, 20А, Наккашлык, Шарк, Гулистан, Аль-Хорезми-1, 2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.
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