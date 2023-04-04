https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-uzbekistane-predlagayut-peredat-sistemy-otopleniya-upravlenie-predprinimatelyam-33486884.html

В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям

В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное модернизации систем отопления в объектах социальной сферы

2023-04-04T08:21+0500

2023-04-04T08:21+0500

2023-04-04T08:39+0500

общество

узбекистан

теплоснабжение

президент

отопление

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам модернизации систем отопления в объектах социальной сферы, сообщает пресс-служба главы государства.Системы отопления в 15 тысячах социальных объектов республики устарели и требуют ремонта. При их эксплуатации теряется 35 % тепловой энергии, температура отопления в них в 2 раза ниже нормы, отметили на совещании.В Бустанском районе Андижанской области провели эксперимент по обновлению и управлению системой отопления на основе частного партнерства. Отопительные котлы заменили на современные и передали в частное управление, в результате чего снизили потребление энергии и повысили температуру внутри зданий. Оптимальную температуру в социальных объектах обеспечивали даже в период аномальных холодов прошлой зимой.Обсудили предложения по дальнейшему использованию этого опыта. Предложили передать системы отопления в управление предпринимателям на 10 лет, их услуги будет закупать государство. Половину необходимых средств на модернизацию сетей выделят из бюджета, половина — за счет частного партнера. Кроме того, предусматривается освобождение комплектующих, необходимых для производства отопительных котлов, от таможенной пошлины на два года.Также обсудили вопросы поставок угля. За последние годы добычу угля в Узбекистане увеличили с 3 до 5,4 млн тонн. В этом году планируют добыть почти 6 млн тонн. Читайте также:

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