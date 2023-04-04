https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-ssha-arestovali-donalda-trampa-33520753.html

В США арестовали Дональда Трампа

В США арестовали Дональда Трампа

Политик ждет предъявление обвинений.

2023-04-04T22:46+0500

2023-04-04T22:46+0500

2023-04-04T23:04+0500

в мире

сша

дональд трамп

суд

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Бывшего американского президента Дональда Трампа поместили под арест в суде Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В данный момент политик ждет предъявления обвинений. Около суда собрались сторонники и противники Трампа.Перед арестом Трамп написал в соцсети, что считает всю эту ситуацию "сюрреалистической". А обвинения в его адрес – это политическое преследование и вмешательство в выборы. По его словам, он не может рассчитывать на справедливое разбирательство.Напомним, на прошлой неделе Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за арест политика. Прокуратура Манхэттена собирается предъявить ему обвинения по 30 эпизодам мошенничества.Читайте также:В США призвали прислушаться к предупреждениям России

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