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В США арестовали Дональда Трампа
В США арестовали Дональда Трампа
Политик ждет предъявление обвинений.
2023-04-04T22:46+0500
2023-04-04T22:46+0500
2023-04-04T23:04+0500
в мире
сша
дональд трамп
суд
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Бывшего американского президента Дональда Трампа поместили под арест в суде Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В данный момент политик ждет предъявления обвинений. Около суда собрались сторонники и противники Трампа.Перед арестом Трамп написал в соцсети, что считает всю эту ситуацию "сюрреалистической". А обвинения в его адрес – это политическое преследование и вмешательство в выборы. По его словам, он не может рассчитывать на справедливое разбирательство.Напомним, на прошлой неделе Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за арест политика. Прокуратура Манхэттена собирается предъявить ему обвинения по 30 эпизодам мошенничества.Читайте также:В США призвали прислушаться к предупреждениям России
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в сша арестовали дональда трампа предъявили обвинения обвиняют трампа почему в чем сша бывший президент сша дональд трамп республиканская партия демократическая партия республиканцы демократы
В США арестовали Дональда Трампа
22:46 04.04.2023 (обновлено: 23:04 04.04.2023)
Политик ждет предъявления обвинений. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Бывшего американского президента Дональда Трампа поместили под арест в суде Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на местные СМИ.
В данный момент политик ждет предъявления обвинений. Около суда собрались сторонники и противники Трампа.
Перед арестом Трамп написал в соцсети, что считает всю эту ситуацию "сюрреалистической". А обвинения в его адрес – это политическое преследование и вмешательство в выборы. По его словам, он не может рассчитывать на справедливое разбирательство.
Напомним, на прошлой неделе Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за арест политика. Прокуратура Манхэттена собирается предъявить ему обвинения по 30 эпизодам мошенничества.