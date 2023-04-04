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https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-uzbekistane-proekt-konstitutsionnogo-zakona-napechatali-shriftom-braylya-33512625.html
В Узбекистане проект конституционного закона напечатали шрифтом Брайля
В Узбекистане проект конституционного закона напечатали шрифтом Брайля
В Узбекистане издали текст обновленной Конституции для незрячих и слабовидящих
2023-04-04T18:35+0500
2023-04-04T18:35+0500
общество
узбекистан
национальный центр республики узбекистан по правам человека
проект закона
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Текст проекта конституционного закона “О Конституции Республики Узбекистан” напечатали шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.Это поможет незрячим и слабовидящим людям изучить документ, за который им предстоит голосовать на Всенародном референдуме.Примечательно, что более половины норм в тексте проекта обновленной Конституции направлены на усиление гарантий защиты прав и свобод человека. Так, в соответствии со статьей 57, права нетрудоспособных и одиноких престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения находятся под защитой государства.Именно государство создает условия для полноценного доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам социальной, экономической и культурной сфер, содействует их трудоустройству, получению образования, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой им информации.Кроме того, статья 115 проекта конституционного закона определяет, что Кабинет Министров должен обеспечить эффективное функционирование системы социальной защиты населения, в том числе лиц с инвалидностью.Также по инициативе Национального центра по правам человека в 2020 году на шрифте Брайля впервые напечатали действующую Конституцию Узбекистана и Закон “О правах инвалидов”.Читайте также: Поправки в Конституцию могут вступить в силу сразу после референдума
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узбекистан проект конституционного закона шрифт брайля издание национальный центр по правам человека
узбекистан проект конституционного закона шрифт брайля издание национальный центр по правам человека

В Узбекистане проект конституционного закона напечатали шрифтом Брайля

18:35 04.04.2023
© Национальный центр Республики Узбекистан по правам человекаПроект конституционного закона опубликован шрифтом Брайля
Проект конституционного закона опубликован шрифтом Брайля - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека
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Теперь с документом могут ознакомиться незрячие и слабовидящие граждане. Книги издали Национальный центр Узбекистана по правам человека и Центр устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Текст проекта конституционного закона “О Конституции Республики Узбекистан” напечатали шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.
Это поможет незрячим и слабовидящим людям изучить документ, за который им предстоит голосовать на Всенародном референдуме.
Примечательно, что более половины норм в тексте проекта обновленной Конституции направлены на усиление гарантий защиты прав и свобод человека. Так, в соответствии со статьей 57, права нетрудоспособных и одиноких престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения находятся под защитой государства.
Именно государство создает условия для полноценного доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам социальной, экономической и культурной сфер, содействует их трудоустройству, получению образования, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой им информации.
Кроме того, статья 115 проекта конституционного закона определяет, что Кабинет Министров должен обеспечить эффективное функционирование системы социальной защиты населения, в том числе лиц с инвалидностью.
Также по инициативе Национального центра по правам человека в 2020 году на шрифте Брайля впервые напечатали действующую Конституцию Узбекистана и Закон “О правах инвалидов”.
Читайте также: Поправки в Конституцию могут вступить в силу сразу после референдума
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