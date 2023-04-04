https://uz.sputniknews.ru/20230404/v-uzbekistane-v-2023-godu-budut-ekonomit-vodu-dlya-poliva-33504785.html
В Узбекистане в 2023 году будут экономить воду для полива
В Узбекистане в 2023 году будут экономить воду для полива
В Касбинском районе Кашкадарьинской области в течение года реализуют пилотный проект по цифровизации управления всеми точками забора воды и доставке воды пользователям.
2023-04-04T15:01+0500
2023-04-04T15:01+0500
2023-04-04T15:18+0500
общество
узбекистан
сельское хозяйство
орошение земель
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О неотложных мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов".По прогнозам, в вегетационный период 2023 года объем водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья будет меньше на 10–15% и в бассейне реки Амударья — на 15–20%, чем многолетняя норма.Основными направлениями повышения эффективности использования имеющихся водных ресурсов в 2023 году станут:С 1 апреля начнет действовать порядок поддержки внедрения водосберегающих технологий сельхозпроизводителей, при котором до 50% залогового обеспечения кредитов (но не более 2,5 млрд сумов) будут обеспечивать на основе поручительства Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.Кроме того, дехкане смогут получить компенсацию на покрытие части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 30%.В течение одного года в Касбинском районе Кашкадарьинской области будет действовать пилотный проект по цифровизации управления всеми точками забора воды и доставке воды пользователям.Готовится правительственное решение по пересмотру налоговой ставки за пользование водными ресурсами в сельском хозяйстве.Также до 1 мая власти разработают предложение об усилении ответственности за неэффективное использование водных ресурсов и незаконную эксплуатацию гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов.В Узбекистане на сегодняшний день водосберегающими технологиями охвачено около 25% орошаемых площадей.Читайте также: Как засоление почвы влияет на урожайность — эксперт
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узбекистан сельское хозяйство постановление президента повышение эффективности использования водных ресурсов орошение земель водосберегающие технологии
узбекистан сельское хозяйство постановление президента повышение эффективности использования водных ресурсов орошение земель водосберегающие технологии
В Узбекистане в 2023 году будут экономить воду для полива
15:01 04.04.2023 (обновлено: 15:18 04.04.2023)
В Касбинском районе Кашкадарьинской области в течение года реализуют пилотный проект по цифровизации управления всеми точками забора воды и доставке воды пользователям.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О неотложных мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов".
По прогнозам, в вегетационный период 2023 года объем водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья будет меньше на 10–15% и в бассейне реки Амударья — на 15–20%, чем многолетняя норма.
Основными направлениями повышения эффективности использования имеющихся водных ресурсов в 2023 году станут:
строгое распределение имеющейся воды между потребителями;
совершенствование государственной поддержки внедрения водосберегающих технологий;
уменьшение потерь воды в ирригационных системах;
повышение прозрачности оплаты через оптимизацию расходов на доставку водных ресурсов до поля фермера;
внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление водными ресурсами.
С 1 апреля начнет действовать порядок поддержки внедрения водосберегающих технологий сельхозпроизводителей, при котором до 50% залогового обеспечения кредитов (но не более 2,5 млрд сумов) будут обеспечивать на основе поручительства Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.
Кроме того, дехкане смогут получить компенсацию на покрытие части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 30%.
В течение одного года в Касбинском районе Кашкадарьинской области будет действовать пилотный проект по цифровизации управления всеми точками забора воды и доставке воды пользователям.
Готовится правительственное решение по пересмотру налоговой ставки за пользование водными ресурсами в сельском хозяйстве.
Также до 1 мая власти разработают предложение об усилении ответственности за неэффективное использование водных ресурсов и незаконную эксплуатацию гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов.
В Узбекистане на сегодняшний день водосберегающими технологиями охвачено около 25% орошаемых площадей.