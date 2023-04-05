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Отношения России и США в глубоком кризисе - Путин
Отношения России и США в глубоком кризисе - Путин
На церемонии вручения верительных грамот президент России затронул цветные революции, отношения с США и Европой.
2023-04-05T20:29+0500
2023-04-05T21:08+0500
россия
владимир путин
политика
внешняя политика
сша
европа
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ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Отношения России и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил президент РФ Владмир Путин, передает РИА Новости.Российский лидер принял в среду верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в том числе США и ЕС.О поддержке США цветных революций и глубоком кризисе двусторонних отношений"Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы формирования современного миропорядка", - сказал Путин во время церемонии.Обращаясь к главу дипмиссии США в России Линн Трейси, Путин подчеркнул, что к сегодняшнему кризису на Украине привела поддержка США цветных революцийОн отметил, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения "исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела"."Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - заявил российский лидер."Европа инициировала противостояние с Россией"Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".Российский лидер выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает."Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал он.Россия и впредь будет выступать одним из центров мировой политики В ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин заявил, что Россия и далее будет выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки.Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что американский посол Линн Трейси никакого послания Владимиру Путину не передала.Читайте также: Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
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россия владимир путин церемония вручения верительных грамот отношения с сша цветные революции европа санкции
россия владимир путин церемония вручения верительных грамот отношения с сша цветные революции европа санкции

Отношения России и США в глубоком кризисе - Путин

20:29 05.04.2023 (обновлено: 21:08 05.04.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПутин - об отношениях России с ЕС и США, цветных революциях и мировом балансе
Путин - об отношениях России с ЕС и США, цветных революциях и мировом балансе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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На церемонии вручения верительных грамот президент России затронул цветные революции, отношения с США и Европой.
ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Отношения России и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил президент РФ Владмир Путин, передает РИА Новости.
Российский лидер принял в среду верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в том числе США и ЕС.

О поддержке США цветных революций и глубоком кризисе двусторонних отношений

"Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы формирования современного миропорядка", - сказал Путин во время церемонии.
Обращаясь к главу дипмиссии США в России Линн Трейси, Путин подчеркнул, что к сегодняшнему кризису на Украине привела поддержка США цветных революций
"Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка... цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - заявил Путин.
Он отметил, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения "исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела".
"Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - заявил российский лидер.

"Европа инициировала противостояние с Россией"

Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
"Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".
Российский лидер выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает.

"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал он.

Россия и впредь будет выступать одним из центров мировой политики

В ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин заявил, что Россия и далее будет выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки.
"Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что американский посол Линн Трейси никакого послания Владимиру Путину не передала.
Читайте также: Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
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