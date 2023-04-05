Отношения России и США в глубоком кризисе - Путин
20:29 05.04.2023 (обновлено: 21:08 05.04.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПутин - об отношениях России с ЕС и США, цветных революциях и мировом балансе
© Sputnik / Павел Бедняков/
На церемонии вручения верительных грамот президент России затронул цветные революции, отношения с США и Европой.
ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Отношения России и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил президент РФ Владмир Путин, передает РИА Новости.
Российский лидер принял в среду верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в том числе США и ЕС.
О поддержке США цветных революций и глубоком кризисе двусторонних отношений
"Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы формирования современного миропорядка", - сказал Путин во время церемонии.
Обращаясь к главу дипмиссии США в России Линн Трейси, Путин подчеркнул, что к сегодняшнему кризису на Украине привела поддержка США цветных революций
"Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка... цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - заявил Путин.
Он отметил, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения "исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела".
"Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - заявил российский лидер.
"Европа инициировала противостояние с Россией"
Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
"Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".
Российский лидер выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает.
"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал он.
"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал он.
Россия и впредь будет выступать одним из центров мировой политики
В ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин заявил, что Россия и далее будет выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки.
"Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что американский посол Линн Трейси никакого послания Владимиру Путину не передала.