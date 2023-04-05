https://uz.sputniknews.ru/20230405/6-aprelya-2023-proydet-39-plenarnoe-zasedanie-senata-oliy-mazhlisa-33542356.html

Сенаторы рассмотрят поправки в ряд законов

Сенаторы рассмотрят поправки в ряд законов

На тридцать девятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 6 апреля рассмотрят 7 законов

2023-04-05T15:06+0500

2023-04-05T15:06+0500

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узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

закон

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Тридцать девятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса начнет работу 6 апреля 2023 года. Соответствующее постановление принял Кенгаш, сообщает пресс-служба верхней палаты.На повестке дня законы:Кроме того, парламентарии примут решение о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о передаче осужденных, а также соглашений между правительствами Узбекистана и Азербайджана о военном и военно-техническом сотрудничестве.Участники заслушают отчет Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и информацию МИД.Также обсудят направление парламентского запроса в Агентство культурного наследия об обеспечении хранения и безопасности музейных предметов и коллекций.Читайте также: Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах

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