https://uz.sputniknews.ru/20230405/6-aprelya-2023-proydet-39-plenarnoe-zasedanie-senata-oliy-mazhlisa-33542356.html
Сенаторы рассмотрят поправки в ряд законов
Сенаторы рассмотрят поправки в ряд законов
На тридцать девятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 6 апреля рассмотрят 7 законов
2023-04-05T15:06+0500
2023-04-05T15:06+0500
2023-04-05T15:06+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
закон
политика
общество
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Тридцать девятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса начнет работу 6 апреля 2023 года. Соответствующее постановление принял Кенгаш, сообщает пресс-служба верхней палаты.На повестке дня законы:Кроме того, парламентарии примут решение о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о передаче осужденных, а также соглашений между правительствами Узбекистана и Азербайджана о военном и военно-техническом сотрудничестве.Участники заслушают отчет Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и информацию МИД.Также обсудят направление парламентского запроса в Агентство культурного наследия об обеспечении хранения и безопасности музейных предметов и коллекций.Читайте также: Парламентарии Узбекистана и Беларуси будут взаимодействовать в новых форматах
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узбекистан сенат олий мажлиса пленарное заседание законы политика общество
узбекистан сенат олий мажлиса пленарное заседание законы политика общество
Сенаторы рассмотрят поправки в ряд законов
Тридцать девятое пленарное заседание верхней палаты Национального парламента начнется 6 апреля. Сенаторы обсудят около 7 законов и ряд вопросов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik
. Тридцать девятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса начнет работу 6 апреля 2023 года. Соответствующее постановление принял Кенгаш, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
об оказании юридической помощи за счет государства;
поправки в Кодекс об административной ответственности, усиливающие охрану и защиту госграницы;
поправки в некоторые законодательные акты, призванные обеспечить более эффективную защиту прав, свобод и законных интересов женщин и детей;
поправки в Уголовный кодекс, направленные на неотвратимость ответственности за коррупционные преступления.
Кроме того, парламентарии примут решение о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о передаче осужденных, а также соглашений между правительствами Узбекистана и Азербайджана о военном и военно-техническом сотрудничестве.
Участники заслушают отчет Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и информацию МИД.
Также обсудят направление парламентского запроса в Агентство культурного наследия об обеспечении хранения и безопасности музейных предметов и коллекций.