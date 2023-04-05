https://uz.sputniknews.ru/20230405/kardiolog-rasskazal-vreden-li-kofe-pri-povyshennom-davlenii-33550619.html
Что делать если любитель кофе — гипертоник
Что делать если любитель кофе — гипертоник
Кардиолог советует людям с повышенным давлением употреблять кофе в разумных количествах
2023-04-05T17:27+0500
2023-04-05T17:27+0500
2023-04-05T17:41+0500
это интересно
кофе
здоровье
здоровый образ жизни
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Кофе — тонизирующий напиток, который умеренно способствует повышению давления. Однако его можно употреблять и при высоких показателях, но с некоторыми ограничениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на к.м.н, врача-кардиолога Азизхона Аскарова.Также он предупредил, что при верхнем показателе давления в 170-180 и во время приема таблеток от гипертонии употребление кофе может вызвать гипертонический криз. Приступ сопровождается головокружением, потерей сознания, болями в груди, одышкой и учащением сердцебиения.В связи с этим Аскаров советует людям, склонным к повышению давления, подойти к употреблению ароматного напитка ответственно. По словам врача, не стоит выпивать более 2-3 чашек некрепкого кофе в день.Читайте также: Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
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здоровье кофе зож мнение эксперта
здоровье кофе зож мнение эксперта
Что делать если любитель кофе — гипертоник
17:27 05.04.2023 (обновлено: 17:41 05.04.2023)
Кардиолог: при повышенном давлении можно пить кофе в разумных количествах.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik
. Кофе — тонизирующий напиток, который умеренно способствует повышению давления. Однако его можно употреблять и при высоких показателях, но с некоторыми ограничениями, сообщает
РИА Новости со ссылкой на к.м.н, врача-кардиолога Азизхона Аскарова.
"Не стоит этого делать натощак — лучше добавить напиток к приему пищи или использовать кофе после еды. При этом надо ориентироваться на самочувствие. Если появляются какие-то неприятные симптомы после употребления на фоне повышенного давления, тогда стоит быть с напитком аккуратнее", — рассказал специалист.
Также он предупредил, что при верхнем показателе давления в 170-180 и во время приема таблеток от гипертонии употребление кофе может вызвать гипертонический криз. Приступ сопровождается головокружением, потерей сознания, болями в груди, одышкой и учащением сердцебиения.
В связи с этим Аскаров советует людям, склонным к повышению давления, подойти к употреблению ароматного напитка ответственно. По словам врача, не стоит выпивать более 2-3 чашек некрепкого кофе в день.