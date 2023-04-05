https://uz.sputniknews.ru/20230405/kardiolog-rasskazal-vreden-li-kofe-pri-povyshennom-davlenii-33550619.html

Что делать если любитель кофе — гипертоник

Что делать если любитель кофе — гипертоник

Кардиолог советует людям с повышенным давлением употреблять кофе в разумных количествах

2023-04-05T17:27+0500

2023-04-05T17:27+0500

2023-04-05T17:41+0500

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мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Кофе — тонизирующий напиток, который умеренно способствует повышению давления. Однако его можно употреблять и при высоких показателях, но с некоторыми ограничениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на к.м.н, врача-кардиолога Азизхона Аскарова.Также он предупредил, что при верхнем показателе давления в 170-180 и во время приема таблеток от гипертонии употребление кофе может вызвать гипертонический криз. Приступ сопровождается головокружением, потерей сознания, болями в груди, одышкой и учащением сердцебиения.В связи с этим Аскаров советует людям, склонным к повышению давления, подойти к употреблению ароматного напитка ответственно. По словам врача, не стоит выпивать более 2-3 чашек некрепкого кофе в день.Читайте также: Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь

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здоровье кофе зож мнение эксперта