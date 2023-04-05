https://uz.sputniknews.ru/20230405/lavrov-priedet-na-smid-v-samarkand--33568552.html

Лавров приедет на СМИД в Самарканд

Лавров приедет на СМИД в Самарканд

Глава российского МИД посетит Узбекистан с официальным визитом. Подробности в нашем материале. 05.04.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

самарканд

сергей лавров

россия

мид рф

политика

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Самарканд для участия в СМИД СНГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Мероприятие пройдет 14 апреля. На нем стороны обсудят итоги прошлогодних межмидовских консультаций, а также ход реализации программы действий для активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств.Кроме того, страны решат какие города станут молодежными столицами СНГ на следующие три года.Читайте также:

узбекистан

самарканд

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узбекистан, самарканд, сергей лавров, россия, мид рф, политика