https://uz.sputniknews.ru/20230405/lavrov-priedet-na-smid-v-samarkand--33568552.html
Лавров приедет на СМИД в Самарканд
Лавров приедет на СМИД в Самарканд
Глава российского МИД посетит Узбекистан с официальным визитом. Подробности в нашем материале. 05.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-05T17:57+0500
2023-04-05T17:57+0500
2023-04-05T18:20+0500
узбекистан
самарканд
сергей лавров
россия
мид рф
политика
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Самарканд для участия в СМИД СНГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Мероприятие пройдет 14 апреля. На нем стороны обсудят итоги прошлогодних межмидовских консультаций, а также ход реализации программы действий для активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств.Кроме того, страны решат какие города станут молодежными столицами СНГ на следующие три года.Читайте также:
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узбекистан, самарканд, сергей лавров, россия, мид рф, политика
узбекистан, самарканд, сергей лавров, россия, мид рф, политика
Лавров приедет на СМИД в Самарканд
17:57 05.04.2023 (обновлено: 18:20 05.04.2023)
Глава российского МИД посетит Узбекистан с официальным визитом. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Самарканд для участия в СМИД СНГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Мероприятие пройдет 14 апреля. На нем стороны обсудят итоги прошлогодних межмидовских консультаций, а также ход реализации программы действий для активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств.
Кроме того, страны решат какие города станут молодежными столицами СНГ на следующие три года.